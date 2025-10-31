Colpo da novanta prima del derby col Modica! Il Vittoria Calcio ufficializza Andrea Russotto

Vittoria, 31 Ottobre 2025 – L’FC Vittoria piazza un colpo di mercato di grande rilievo alla vigilia del sentito derby contro il Modica: è ufficiale l’arrivo in maglia biancorossa di Andrea Russotto, attaccante ed esterno offensivo, classe 1988, che entra a far parte della rosa della Prima Squadra.

Russotto, giocatore di notevole esperienza e talento, porta in dote un curriculum di assoluto spessore, maturato tra Serie A, Serie B, Lega Pro e Serie D.

Cresciuto calcisticamente tra Italia e Svizzera, Russotto ha esordito giovanissimo tra i professionisti con il Bellinzona. Nel corso della sua carriera ha vestito maglie importanti del panorama calcistico nazionale: Ha giocato con Treviso (con una stagione in Serie A), Napoli (Serie A), Crotone (Serie B) e Livorno (Serie B); ha militato in club come Carrarese, Catania, Cavese, Sambenedettese e Catanzaro, ha centrato due importanti promozioni in Serie D, vincendo i rispettivi campionati con Siracusa e nuovamente con il Catania.

A livello giovanile, l’estroso attaccante ha indossato tutte le maglie delle Nazionali azzurre, dall’Under 15 all’Under 21, partecipando anche alle prestigiose Olimpiadi di Pechino 2008 con la Nazionale Italiana.

L’arrivo di Russotto, calciatore noto per tecnica e carisma, rappresenta un innesto di spessore per il progetto tecnico dell’FC Vittoria, volto a unire qualità, esperienza e mentalità vincente.

Andrea Russotto si è dichiarato entusiasta della nuova sfida: “Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con l’FC Vittoria. Ho percepito fin da subito la serietà e l’entusiasmo della società e del direttore. Qui si respira un’aria di grande ambizione e voglia di far bene. Darò tutto me stesso per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati e per regalare soddisfazioni ai nostri tifosi, che so essere molto calorosi e appassionati.”

Soddisfazione anche dal Direttore Sportivo Giuseppe Restuccia: “L’arrivo di Andrea Russotto rappresenta un segnale chiaro della direzione che la società sta prendendo. Inseriamo un giocatore di caratura superiore, con un bagaglio tecnico e umano importante, che sarà un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. La sua esperienza, la sua qualità e la sua mentalità vincente saranno un valore aggiunto per tutto l’ambiente biancorosso.”

Con questo importante innesto, l’FC Vittoria conferma la volontà di costruire una squadra competitiva e ambiziosa, rafforzando le proprie ambizioni in vista della stagione in corso e per le sfide future.

