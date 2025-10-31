  • 31 Ottobre 2025 -
  • 31 Ottobre 2025 -
Modica

Modica si muove con i giovani: 345 abbonamenti under 20 pronti per la consegna

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 31 ottobre 2025 – La città di Modica continua a investire sulle nuove generazioni puntando su servizi, inclusione e mobilità sostenibile. L’Amministrazione comunale ha infatti annunciato che tutte le istanze per l’ottenimento degli abbonamenti under 20 del trasporto pubblico locale sono state accolte, un risultato che testimonia la sinergia tra gli assessorati alle Politiche giovanili, ai Servizi sociali e alla Mobilità. «Grazie alla collaborazione tra i diversi settori dell’Amministrazione – dichiara Samuele Cannizzaro, assessore alle Politiche giovanili – Modica continua a investire sulle sue giovani e sui suoi giovani, costruendo una città sempre più inclusiva, a misura di ragazzo e orientata verso una mobilità sostenibile. Tutte le istanze presentate sono state accolte: un segnale concreto di attenzione verso le nuove generazioni e verso un futuro più green e accessibile». Soddisfatto anche ,l’ assessore alla Mobilità, Drago: «Sono 345 gli abbonamenti under 20 del Trasporto Pubblico Locale già pronti per essere consegnati. Nessuno è stato escluso: un risultato che dimostra l’impegno della nostra Amministrazione nel sostenere le famiglie e nel promuovere una cultura della mobilità condivisa, rendendo più semplice spostarsi in città per motivi di studio, sport e socialità». A illustrare le modalità operative è  l’ assessore alle Politiche sociali, Spadaro: «Il ritiro degli abbonamenti potrà avvenire a partire da lunedì 3 novembre, presso gli Uffici del Servizio Sociale del Comune di Modica, in via Resistenza Partigiana 38/40 (ex Palazzo Azasi). Gli orari di apertura sono i seguenti:

  • Dal lunedì al venerdì: 9:00 – 13:00
  • Martedì e giovedì: 15:30 – 16:30».

Con questo intervento, Modica conferma la propria visione di città attenta ai giovani e alla sostenibilità, investendo in servizi che migliorano la qualità della vita e rafforzano il senso di comunità.

581577
© Riproduzione riservata

