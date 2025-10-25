Monterosso Almo. Domenica inaugurazione del nuovo Campo Sportivo Comunale

Monterosso Almo, 25 Ottobre 2025 – Domenica 26 ottobre, alle ore 10:30, verrà inaugurato ufficialmente il nuovo stadio comunale ‘Santo Carnibella’.

Sarà un vero momento di festa per tutta la comunità. Nel corso della manifestazione inaugurale si svolgerà anche la presentazione ufficiale del Real Monterosso. Saranno presenti le autorità civili militari, sportive e religiose.

‘ Un passo avanti per lo sport, – affermano il sindaco Salvatore Pagano e l’assessore allo sport Paolo Amato – i giovani e il futuro del nostro paese.

