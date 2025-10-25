  • 25 Ottobre 2025 -
  25 Ottobre 2025
Attualità | Ragusa

Ragusa. Completato il restauro dell’Arca Santa di San Giovanni Battista

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – E’ stato completato il restauro dell’Arca santa di San Giovanni Battista. Un lavoro certosino e meticoloso che ha portato a rendere ancora più suggestivo un elemento che da sempre consente ai ragusani di riconoscere la propria identità religiosa e non solo. I lavori realizzati saranno illustrati con dovizia di particolari nel corso di un appuntamento che è stato programmato per sabato 8 novembre, a partire dalle 20, in cattedrale a Ragusa. Interverranno il vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, il soprintendente ai Beni culturali, Antonino De Marco, il sindaco Peppe Cassì e l’assessore ai Centri storici, Giovanni Gurrieri. Sarà presente anche la Banca Agricola Popolare di Sicilia con il presidente Arturo Schininà. A occuparsi di approfondire i dettagli dell’azione svolta saranno il direttore dell’ufficio Beni culturali della diocesi di Ragusa, don Giuseppe Antoci, il maestro Benedetto Gelardi, argentiere, e il restauratore di manufatti metallici Giuseppe Mercurio. Il parroco della cattedrale, il sacerdote Giuseppe Burrafato, ricorda che l’intervento di restauro è stato possibile grazie al contributo del Comune di Ragusa, della Conferenza episcopale italiana 8Xmille, dell’Assemblea regionale siciliana e della Baps oltre che ai fondi propri della cattedrale.

580987
© Riproduzione riservata

