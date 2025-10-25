  • 25 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Convento del Gesù, PD Ragusa: “Bene Gurrieri, i frutti di un impegno costruito negli anni”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – “Siamo lieti che finalmente si arrivi a una svolta per il Convento del Gesù di Ibla, uno dei luoghi più significativi del nostro patrimonio culturale. L’accordo firmato in questi giorni tra Comune, Prefettura e Soprintendenza rappresenta un passo importante verso la restituzione alla città di uno spazio che il Partito Democratico ha sempre considerato strategico per la valorizzazione di Ibla e del suo tessuto culturale”.
Lo afferma la Segreteria del Circolo del Partito Democratico di Ragusa, sottolineando che “questa notizia non arriva dal nulla, ma si inserisce in un percorso lungo e complesso che il PD ha seguito sin dalle prime fasi, a partire dallo sblocco dei finanziamenti regionali e nazionali ottenuti grazie all’impegno del nostro parlamentare all’ARS Nello Dipasquale che, da sindaco prima e da deputato poi, ha lavorato con determinazione per far finanziare l’intervento di recupero del Convento del Gesù e per inserirlo nei programmi strutturali della Regione Siciliana. Fondi che poi si è rischiato di perdere del tutto per l’inerzia degli attuali amministratori e dei precedenti. Lo stesso Dipasquale continua ancora oggi a vigilare e ad agire per garantire il rifinanziamento della legge speciale su Ibla, assicurando ogni anno nuove risorse che meriterebbero di essere valorizzate in modo migliore”.
“Va riconosciuto all’assessore Giovanni Gurrieri – aggiunge inoltre il segretario Riccardo Schininà – di essersi mosso con efficacia e concretezza, imprimendo una spinta decisiva al completamento dei lavori e alla nuova destinazione del convento. In un contesto amministrativo, quello della Giunta Cassì, spesso caratterizzato da lentezze, rinvii e scarsa capacità di programmazione, il suo operato rappresenta una positiva eccezione”.
“Proprio per questo – conclude la Segreteria – il Partito Democratico invita l’amministrazione Cassì a seguire l’esempio dell’assessore Gurrieri, perché la città non può vivere di successi isolati: servono visione e coerenza. Lo si vede bene in settori come quello dei rifiuti, dove l’incapacità di gestione ha prodotto ritardi, disservizi e incertezze. Ragusa merita un’amministrazione all’altezza del suo potenziale e della sua storia”.


© Riproduzione riservata

