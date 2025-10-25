Niscemi-Modica: ingresso allo Stadio solo con biglietto e documento d’identità

Niscemi, 25 Ottobre 2025 – Niscemi – In vista dell’attesa sfida calcistica tra Niscemi e Modica che si terrà domenica, allo Stadio Comunale “Pontelongo” di Niscemi, è stata assunta un’importante disposizione per l’accesso all’impianto sportivo.

L’ingresso allo Stadio Comunale di Niscemi sarà consentito esclusivamente ai possessori di un biglietto valido e di un documento d’identità in corso di validità.

Si invitano pertanto tutti i tifosi e gli spettatori a presentarsi ai varchi d’accesso con entrambi i documenti pronti per i controlli da parte del personale preposto. La Società e le autorità competenti raccomandano la massima collaborazione al fine di garantire un regolare e sicuro svolgimento dell’evento.

Salva