  • 25 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 25 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Consulta Giovanile di Ragusa, Federico Martorana eletto Vicepresidente

Androne (GD Ragusa): "Un risultato che premia l'impegno e la passione dei nostri giovani"
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – “Con grande soddisfazione annunciamo l’elezione del nostro Federico Martorana a Vicepresidente della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa.
Un risultato importante – dichiara Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa – che premia l’impegno, la competenza e la passione che Federico mette da sempre al servizio della nostra comunità e dei giovani del territorio”.
Androne aggiunge: “Un ringraziamento particolare va anche a Marco Schembri, la cui candidatura alla presidenza ha contribuito in modo determinante a far valere le nostre idee e a rafforzare la presenza del Partito Democratico e dei Giovani Democratici all’interno della Consulta”.
“Il risultato di ieri – conclude Androne – dimostra che a Ragusa esiste una nuova generazione di giovani democratici pronta a essere protagonista della vita pubblica, portando avanti valori di partecipazione, inclusione e responsabilità”.
“A Federico, al presidente eletto Emanuele Occhipinti e a tutta la nuova Consulta, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

580997
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube