Consulta Giovanile di Ragusa, Federico Martorana eletto Vicepresidente

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – “Con grande soddisfazione annunciamo l’elezione del nostro Federico Martorana a Vicepresidente della Consulta Giovanile Comunale di Ragusa.

Un risultato importante – dichiara Federico Androne, segretario dei Giovani Democratici di Ragusa – che premia l’impegno, la competenza e la passione che Federico mette da sempre al servizio della nostra comunità e dei giovani del territorio”.

Androne aggiunge: “Un ringraziamento particolare va anche a Marco Schembri, la cui candidatura alla presidenza ha contribuito in modo determinante a far valere le nostre idee e a rafforzare la presenza del Partito Democratico e dei Giovani Democratici all’interno della Consulta”.

“Il risultato di ieri – conclude Androne – dimostra che a Ragusa esiste una nuova generazione di giovani democratici pronta a essere protagonista della vita pubblica, portando avanti valori di partecipazione, inclusione e responsabilità”.

“A Federico, al presidente eletto Emanuele Occhipinti e a tutta la nuova Consulta, rivolgiamo i nostri migliori auguri di buon lavoro”.

