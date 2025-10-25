Calcio, tour de force al via per il Modica: si inizia subito col “muro” Niscemi

Modica, 25 Ottobre 2025 – Inizia un periodo cruciale per il Modica Calcio. La squadra rossoblù si prepara ad affrontare un vero e proprio “Tour de Force” che nelle prossime settimane la vedrà incrociare i tacchetti con alcune delle formazioni più quotate del campionato. Il primo banco di prova è fissato per questa domenica (ore 15:00) in trasferta contro il Niscemi, presso lo Stadio Comunale “Pontelongo”.
I padroni di casa del Niscemi si presentano come un avversario solido e insidioso. Guidati da mister Comandatore, i gialloverdi hanno fin qui raccolto un buon bottino in campionato, come dimostra la recente grande prova casalinga contro la Messana. L’entusiasmo in casa Niscemi è alle stelle, soprattutto dopo l’ottimo risultato esterno della scorsa giornata: un netto 3-0 inflitto alla Leonfortese. “L’entusiasmo sicuramente non manca e la gara contro una big arriva al momento giusto per confermare il proprio stato di forma,” si legge tra gli addetti ai lavori locali.
Il Modica, tuttavia, arriva a questo appuntamento in una buona condizione psicofisica. La prima settimana di allenamenti intensi al “Pietro Scollo” ha consolidato il gruppo, che ha già raggiunto una notevole maturità e una buona dose di entusiasmo. Mister Raciti può contare su quasi tutta la rosa al completo, con l’unica assenza del solo Maimone. Nonostante la differenza di valori in campo possa sembrare favorevole ai rossoblù, l’equilibrio della sfida sarà massimo, come spesso accade nel calcio.
I Convocati di Mister Raciti
Per la difficile trasferta di Niscemi, mister Raciti ha diramato la lista dei convocati, dimostrando di poter contare su un mix di esperienza e gioventù:
- Portieri: Romano, Calabrese
- Difensori: Mallia, Nicolò Brugaletta, Mollica, Simone Brugaletta, Spadaro, Sangare, Intzidis
- Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Federico, Cappello.
- Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Alioto, Torres, Bonanno.
La gara di domenica rappresenta il primo spartiacque per il Modica, chiamato a dimostrare la propria consistenza e a superare un Niscemi che, forte del suo momento, non intende fare sconti.