  • 26 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 26 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Ragusa, Emanuele Occhipinti nuovo Presidente della Consulta Giovanile

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa ha eletto, a prima votazione, come nuovo Presidente Emanuele Occhipinti, rappresentante del sindacato FLP all’interno dell’organo consultivo, e candidato in quota Fratelli d’Italia-Gioventù Nazionale.
Contestualmente, è stato eletto vicepresidente Federico Martorana, dei Giovani Democratici (movimento giovanile del Partito Democratico).
Con questa elezione si apre una fase di rilancio e di rinnovato impegno per uno spazio di partecipazione reale, dove i giovani possano essere parte attiva della comunità giovanile cittadina.
“Immagino una Consulta indipendente ma aperta alla collaborazione – afferma Occhipinti – una Consulta capace di unire idee, energie e competenze per costruire progetti veri, concreti e misurabili, che abbiano una visione lunga e che possano incidere positivamente sulla città.
La partecipazione giovanile deve tradursi in azioni, non restare un concetto astratto”.
Il nuovo Presidente sottolinea l’importanza di dare ai giovani spazi di confronto e responsabilità, per contribuire in modo diretto alle scelte che riguardano la comunità.
“Vogliamo che la Consulta diventi un luogo di dialogo aperto e costruttivo – continua Occhipinti- dove le idee si trasformano in proposte e le proposte in risultati. Il nostro obiettivo è costruire ponti tra i giovani, le istituzioni, le associazioni e il territorio”.
“Ci poniamo per essere in quanto appartenenti e componenti di un organismo rappresentativo dei giovani, consultati ogni volta che si parla di temi che ci riguardano da vicino, come scuola, ambiente, sport, politiche giovanili, cultura. Questo è il senso della partecipazione che intendiamo portare avanti. Ringrazio i gruppi politico-associativi che mi hanno sostenuto fin dal primo momento, in maniera compatta e decisa. Il loro supporto è stato fondamentale e mi ha dato la forza per affrontare con entusiasmo questa nuova responsabilità”.

581002
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube