Ragusa, Emanuele Occhipinti nuovo Presidente della Consulta Giovanile

Ragusa, 25 Ottobre 2025 – La Consulta Giovanile del Comune di Ragusa ha eletto, a prima votazione, come nuovo Presidente Emanuele Occhipinti, rappresentante del sindacato FLP all’interno dell’organo consultivo, e candidato in quota Fratelli d’Italia-Gioventù Nazionale.

Contestualmente, è stato eletto vicepresidente Federico Martorana, dei Giovani Democratici (movimento giovanile del Partito Democratico).

Con questa elezione si apre una fase di rilancio e di rinnovato impegno per uno spazio di partecipazione reale, dove i giovani possano essere parte attiva della comunità giovanile cittadina.

“Immagino una Consulta indipendente ma aperta alla collaborazione – afferma Occhipinti – una Consulta capace di unire idee, energie e competenze per costruire progetti veri, concreti e misurabili, che abbiano una visione lunga e che possano incidere positivamente sulla città.

La partecipazione giovanile deve tradursi in azioni, non restare un concetto astratto”.

Il nuovo Presidente sottolinea l’importanza di dare ai giovani spazi di confronto e responsabilità, per contribuire in modo diretto alle scelte che riguardano la comunità.

“Vogliamo che la Consulta diventi un luogo di dialogo aperto e costruttivo – continua Occhipinti- dove le idee si trasformano in proposte e le proposte in risultati. Il nostro obiettivo è costruire ponti tra i giovani, le istituzioni, le associazioni e il territorio”.

“Ci poniamo per essere in quanto appartenenti e componenti di un organismo rappresentativo dei giovani, consultati ogni volta che si parla di temi che ci riguardano da vicino, come scuola, ambiente, sport, politiche giovanili, cultura. Questo è il senso della partecipazione che intendiamo portare avanti. Ringrazio i gruppi politico-associativi che mi hanno sostenuto fin dal primo momento, in maniera compatta e decisa. Il loro supporto è stato fondamentale e mi ha dato la forza per affrontare con entusiasmo questa nuova responsabilità”.

