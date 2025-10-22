Iblea Acque. L’odissea degli utenti a Pozzallo: bollette doppie e cifre “paradossali”, code dall’alba per un solo sportello

Pozzallo, 22 Ottobre 2025 – Una situazione paradossale, incresciosa, al limite dell’assurdo. Scene viste e riviste che dovrebbero dare la stura a maggiore efficienza, specie nel campo delle giuste informazioni da dare ai clienti. Ed invece, stamani, si è visto l’ennesimo disservizio perpetrato ai danni dei contribuenti. Stiamo parlando della gestione delle bollette recapitate ai pozzallesi da parte di Iblea Acque, il gestore unico che fornisce il prezioso liquido in tutte le case. Anche questa volta, come tantissime altre volte, un solo sportello con un solo dipendente, una volta a settimana, con centinaia di persone che si accalcano al Centro Com, ognuno con la sua storia. C’è il contribuente che si è visto recapitare per la seconda volta la stessa bolletta, altri che hanno un consumo parsimonioso dell’acqua ma che si sono visti recapitare bollette con tantissimi zeri, altri che lamentano della rete fatiscente e che vorrebbero chiedere quando sarà effettuato il cambio del contatore al fine di farsi recapitare la giusta bollettazione.

Al centro Com di viale Australia, stamani, si sono presentati anche all’alba per arrivare primi e prendere il “numeretto” per non dover aspettare ore e ore di sfinimento. Si è pure sfiorata la rissa attorno alle 10,30 con alcuni pozzallesi forse, per lo più, stanchi di aspettare il proprio turno. “E’ impossibile una situazione del genere – fanno sapere chi aspettava con il tagliando in mano – Non si può aspettare tutto questo tempo per poi tornare a casa perché lo sportello chiude”.

L’ufficio in questione, poi, è stato pure chiuso per molti giorni nel mese di ottobre, con evidente delusione da parte di chi chiede risposte ma si ritrova con un pugno di mosche in mano.

Nel pomeriggio, Iblea Acque, tramite la pagina Facebook ufficiale, ha diramato la seguente nota: “Comunicazione per gli Utenti di Pozzallo – apertura straordinaria sportello utenti – giovedì 23 ottobre 2025. Si informa che oggi, mercoledì 22 ottobre, presso lo sportello utenti del Comune di Pozzallo (Viale Australia – Centro COM), si è registrata un’affluenza straordinaria. Questo incremento è probabilmente legato alla chiusura programmata degli sportelli avvenuta dal 7 al 17 ottobre 2025 per l’implementazione del nuovo software gestionale. 𝐀𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚: P𝐞𝐫 𝐠𝐞𝐬𝐭𝐢𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐞𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐥𝐞 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐮𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚, 𝐥𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐞𝐜𝐜𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐝𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢, 𝟐𝟑 𝐨𝐭𝐭𝐨𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟗:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟏𝟐:𝟎𝟎. 𝐏𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚̀: s𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐬𝐞𝐫𝐯𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐨𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐢 𝟔𝟎 𝐮𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐜𝐡𝐞 𝐨𝐠𝐠𝐢 𝐡𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐫𝐢𝐭𝐢𝐫𝐚𝐭𝐨 𝐢𝐥 𝐧𝐮𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐢𝐭𝐢 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐥’𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐮𝐬𝐮𝐫𝐚. Ci scusiamo per eventuali disagi e ringraziamo per la comprensione. Iblea Acque S.p.A. resta sempre impegnata a fornire un servizio efficiente e trasparente”.

Peccato però che molti, andando via, avessero cestinato il biglietto, maledicendo anche gli dei dell’Olimpo.

Salva