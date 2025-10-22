  • 22 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 22 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Scherma Modica. Prima tappa regionale under14 a Ragusa, 38 atleti in pedana

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 22 ottobre 2025 – Dopo gli assoluti a Terni lo scorso fine settimana, dove nella selezione zonale conquistano il pass per la prova nazionale di fioretto Cecilia Raunisi, Leonardo Aprile e Francesco Spampinato, è il turno del debutto stagionale per gli under 14. La Scherma Modica si prepara a scendere in pedana nel fine settimana al PalaMinardi di Ragusa, teatro della prima prova regionale del “Gran Premio Giovanissimi”, con un gruppo numeroso e motivato. Saranno 38 gli atleti modicani impegnati, suddivisi tra le specialità del fioretto e della spada. Tra di loro i quattro campioni regionali della scorsa stagione Barone, Di Stefano, Gurrieri, Spadaro chiamati ad una riconferma, diversi compagni di squadra determinati ad emularli e numerosi debuttanti alla loro prima esperienza. Un appuntamento importante che segna l’inizio del percorso di qualificazione verso il Campionato Nazionale del mese di maggio e che vedrà confrontarsi i migliori giovani schermidori di tutta la Sicilia. Il weekend ragusano ospiterà inoltre il Trofeo Ibleo, manifestazione promozionale riservata agli under 10 di fioretto, occasione di confronto e divertimento per i più piccoli non ancora agonisti. La società modicana, che registra il maggior numero di presenze in gara fra tutte le realtà siciliane, segno di spirito di squadra, determinazione e testimonianza di un vivaio in continua espansione e ricco di entusiasmo, si conferma ancora una volta tra i punti di riferimento della scherma giovanile siciliana. Dalle pedane internazionali intanto giungono importanti notizie: Milana Stepovyk atleta ucraina alla sua quarta stagione tra le fila della Scherma Modica, vince il Campionato Nazionale Ucraino under20 nel fioretto femminile e ipoteca un posto in squadra per rappresentare il proprio paese ai Campionati del Mondo Giovani a Rio de Janeiro. A Samorin in Slovacchia, invece Elisabetta Bianchin, trevigiana che ha scelto il Mº Migliore come tecnico personale e fiorettista modicana d’adozione, sale sul gradino più alto del podio nella prova dell’Eurofencing League

580711
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube