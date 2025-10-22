Scherma Modica. Prima tappa regionale under14 a Ragusa, 38 atleti in pedana

Modica, 22 ottobre 2025 – Dopo gli assoluti a Terni lo scorso fine settimana, dove nella selezione zonale conquistano il pass per la prova nazionale di fioretto Cecilia Raunisi, Leonardo Aprile e Francesco Spampinato, è il turno del debutto stagionale per gli under 14. La Scherma Modica si prepara a scendere in pedana nel fine settimana al PalaMinardi di Ragusa, teatro della prima prova regionale del “Gran Premio Giovanissimi”, con un gruppo numeroso e motivato. Saranno 38 gli atleti modicani impegnati, suddivisi tra le specialità del fioretto e della spada. Tra di loro i quattro campioni regionali della scorsa stagione Barone, Di Stefano, Gurrieri, Spadaro chiamati ad una riconferma, diversi compagni di squadra determinati ad emularli e numerosi debuttanti alla loro prima esperienza. Un appuntamento importante che segna l’inizio del percorso di qualificazione verso il Campionato Nazionale del mese di maggio e che vedrà confrontarsi i migliori giovani schermidori di tutta la Sicilia. Il weekend ragusano ospiterà inoltre il Trofeo Ibleo, manifestazione promozionale riservata agli under 10 di fioretto, occasione di confronto e divertimento per i più piccoli non ancora agonisti. La società modicana, che registra il maggior numero di presenze in gara fra tutte le realtà siciliane, segno di spirito di squadra, determinazione e testimonianza di un vivaio in continua espansione e ricco di entusiasmo, si conferma ancora una volta tra i punti di riferimento della scherma giovanile siciliana. Dalle pedane internazionali intanto giungono importanti notizie: Milana Stepovyk atleta ucraina alla sua quarta stagione tra le fila della Scherma Modica, vince il Campionato Nazionale Ucraino under20 nel fioretto femminile e ipoteca un posto in squadra per rappresentare il proprio paese ai Campionati del Mondo Giovani a Rio de Janeiro. A Samorin in Slovacchia, invece Elisabetta Bianchin, trevigiana che ha scelto il Mº Migliore come tecnico personale e fiorettista modicana d’adozione, sale sul gradino più alto del podio nella prova dell’Eurofencing League

