Cronaca

Paternò: incidente stradale autonomo, tre feriti trasportati in ospedale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Paternò, 22 Ottobre 2025 – Incidente stradale autonomo, questa mattina lungo la Strada Statale 192, non lontano dal bivio di Jannarello, in territorio di Paternò. Il conducente di una Fiat Tipo, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo uscendo fuori strada finendo in un fossato. A bordo vi erano tre persone, rimaste ferite, due delle quali rimaste anche incastrate. Sul posto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò per liberarle e consegnarle al personale sanitario del 118 intervenuto con le ambulanze e con l’elisoccorso. Quest’ultimo è atterrato sulla Statale nelle vicinanze del luogo dell’incidente. Uno dei tre feriti è stato trasportato con l’elicottero al “Cannizzaro” mentre gli altri due con le ambulanze al “San Marco”. Ad occuparsi della dinamica dell’incidente, la Polizia Locale di Paternò. Sul posto, in supporto, anche i Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Paternò.

 

foto Franco Assenza

580707
© Riproduzione riservata

