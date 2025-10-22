  • 23 Ottobre 2025 -
Politica regionale

La DC a supporto delle norme Crias nella Finanziaria Regionale

Tempo di lettura: 2 minuti

“La Democrazia Cristiana si impegnerà a fondo per far inserire nella prossima legge Finanziaria regionale le norme che prevedono il rafforzamento della dotazione finanziaria del Fondo unico a gestione separata della Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane (CRIAS) e di quello destinato alle imprese agricole e della pesca”. A parlare il Presidente della I Commissione Affari Istituzionali, l’on. Ignazio Abbate: “Per il comparto artigiano — spiega Abbate — l’intervento riguarda il Fondo unico a gestione separata istituito presso la CRIAS dall’art. 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, destinato agli interventi in favore delle imprese artigiane previsti dall’art. 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9. Per il settore agricolo e della pesca, invece, il riferimento è all’art. 5 della legge regionale 7 novembre 2011 che autorizza il Dipartimento delle risorse agricole e della pesca a trasferire alla CRIAS le risorse destinate ai finanziamenti agevolati per le imprese agricole, anche nel rispetto del regolamento “de minimis”. Si tratta di misure fondamentali — prosegue il parlamentare della DC— per dare risposte concrete alle imprese siciliane, spesso costrette ad attendere mesi prima di ottenere i finanziamenti agevolati richiesti. L’obiettivo è garantire tempi rapidi di erogazione e restituire fiducia a chi produce e crea lavoro nella nostra isola.» L’On. Abbate ricorda inoltre di avere incontrato negli ultimi mesi numerose associazioni di categoria e rappresentanze di imprenditori, sia del comparto artigiano che agricolo, ascoltando direttamente le loro richieste. “È anche grazie a questo dialogo costante — sottolinea — che oggi si arriva a una proposta condivisa e concreta, in grado di sostenere realmente il tessuto produttivo siciliano. La Democrazia Cristiana — conclude — continuerà a battersi in Aula per l’inserimento di questi articoli nella Finanziaria, con l’obiettivo di rafforzare gli strumenti che favoriscono la crescita economica, l’occupazione e la competitività delle imprese siciliane”.

1 commento su “La DC a supporto delle norme Crias nella Finanziaria Regionale”

  1. Tonino Spinello

    Sarebbe utile sapere quanto dovrebbe durare questo giochetto se qualcuno chiude il rubinetto dell’euro. Perchè l’euro non lo garantisce nè Ignazio Abate e ne tantomeno la fu allora CRIAS sotto la garanzia del Banco di Sicilia. Comunque adesso stiamo parlando di impegni da presentare, quindi l’annuncio è d’obbligo.

Notizie più commentate

