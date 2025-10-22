Avviso Questura Siracusa: “Aiutateci a ritrovare Joel”

Siracusa, 22 Ottobre 2025 – Joel è un cittadino americano di 88 anni di cui non si hanno notizie da questo pomeriggio quando era in visita nella zona archeologica di Siracusa con altri connazionali.

Al momento dell’allontanamento era vestito come da foto con jeans, maglietta chiara, maglioncino sulle spalle azzurro e porta con se’ un bastone da trekking.

L’uomo infatti non cammina molto bene e potrebbe apparire in stato confusionale.

Lo stanno già cercando tutte le Forze di Polizia, gli Agenti della Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco.

Chiunque abbia notizie di Joel può chiamare la Questura di Siracusa al Numero di Unico di Emergenza 112.

Grazie, condividete, ed aiutateci a trovarlo.

