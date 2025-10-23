  • 23 Ottobre 2025 -
Scicli

Scicli celebra la solidarietà: sabato 25 ottobre torna la “Piazza del Volontariato”

Tempo di lettura: 2 minuti

Ultimo appuntamento 2025 con la Capitale Italiana del Volontariato: protagonisti cittadini, associazioni ed enti del Terzo Settore. La solidarietà torna protagonista a Scicli. Sabato 25 ottobre 2025, dalle 17.00 alle 22.00, Piazza Italia ospiterà l’ultimo appuntamento annuale di “Piazza del Volontariato”, iniziativa inserita nel calendario ufficiale della Capitale Italiana del Volontariato 2025. L’evento, promosso dagli Enti del Terzo Settore (ETS) del territorio in collaborazione con il Comune di Scicli e con il coordinamento del Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), punta a valorizzare il ruolo del volontariato come motore di solidarietà, coesione sociale e cittadinanza attiva. Durante la manifestazione, la piazza si trasformerà in un luogo d’incontro e condivisione, dove cittadini, associazioni e istituzioni potranno conoscersi, confrontarsi e dare vita a nuove sinergie. Saranno presenti circa 25 enti del Terzo Settore provenienti dal territorio, impegnati in ambiti diversi ma uniti da un unico filo conduttore: la promozione del bene comune. Tra questi, Aido Scicli (Associazione italiana per la donazione di organi e cellule staminali), Clessidra Odv, attiva nella lotta contro ogni forma di violenza di genere e contro la violenza sulle donne, ed Ev.li.9, associazione dedicata all’organizzazione di eventi culturali, di intrattenimento e di attualità, presieduta da Katia Trovato. L’appuntamento rappresenta un momento di festa e partecipazione, ma anche di riflessione sul valore del volontariato come leva di crescita per le comunità locali. Un’occasione per riconoscere l’impegno quotidiano di tanti cittadini che, con passione e responsabilità, rendono più solidale e inclusiva la città.

© Riproduzione riservata

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

