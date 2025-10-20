  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Attualità | Ragusa

Il Lions Club Ragusa Host ha inaugurato il nuovo anno sociale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2025 – Il Lions Club Ragusa Host ha ufficialmente inaugurato il nuovo anno sociale con una cerimonia carica di emozioni e significati, svoltasi presso la suggestiva cornice de “Le Gramole”. Un evento che ha visto la partecipazione di numerose autorità lionistiche e civili, soci, amici e ospiti, testimoniando la vivacità e la forza del club.

Nel suo discorso introduttivo, la presidente Carmen Occhipinti ha saputo trasmettere con parole incisive la profondità dell’impegno Lions e il valore della comunità: “Parlare oggi di apertura dell’anno sociale, potrebbe sembrare fuori luogo. Dopo tre mesi di attività intense possiamo dire che la nostra nave ha già lasciato da tempo il porto. Abbiamo mollato gli ormeggi e siamo in mare aperto, con le vele spiegate verso un nuovo anno di impegno, di avventure e di servizio”.

L’intervento della presidente ha sottolineato l’importanza di fermarsi, anche solo per un istante, per riflettere su ciò che si sta costruendo insieme, con dedizione e passione. “Un enorme grazie va all’area medica del nostro club”, ha aggiunto, evidenziando il successo delle attività svolte durante la settimana della salute mentale e del benessere, caratterizzate da convegni e iniziative concrete sul territorio. Occhipinti ha tracciato un entusiasmante panorama delle attività future, evidenziando iniziative come il Progetto Martina, Viva Sofia, il Banco Farmaceutico, la Giornata del Diabete, fino ai service dedicati all’ambiente e all’educazione civica per le nuove generazioni.

“I Lions possono – e devono – essere anche una forma di leadership educativa”, ha dichiarato con convinzione, richiamando il motto del presidente internazionale: “Lead to Serve – Serve to Lead”, per sottolineare come la vera leadership si esprima attraverso il servizio e l’esempio. Durante la cerimonia è stato svelato il gagliardetto del Club per l’anno sociale in corso, raffigurante la Cattedrale di Ragusa, simbolo di radicamento e valori duraturi, accompagnato dal numero 68, a testimonianza degli anni di storia e impegno del Lions Club Ragusa Host.

La presidente ha concluso il suo discorso con parole che sono allo stesso tempo un augurio e un impegno per tutti i soci: “Uniti da lealtà, guidati da integrità, sorretti dall’amicizia: serviamo insieme”. Con questa visione condivisa, il Lions Club Ragusa Host si appresta a vivere un anno ricco di iniziative, fortemente radicato nel territorio e mosso da valori autentici. Un anno che si preannuncia straordinario, all’insegna del servizio e della solidarietà

580404
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube