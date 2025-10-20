  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sanità

Giornata mondiale contro l’Ictus Cerebrale: screening gratuiti a Vittoria, Ragusa e Modica

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2025 – In occasione della Giornata mondiale contro l’Ictus cerebrale (World Stroke Day), che si terrà il prossimo 29 ottobre, l’U.O.C. di Neurologia – Stroke Unit dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria, diretta dal dottor Antonello Giordano, promuove uno screening cerebrovascolare gratuito, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e sensibilizzare i cittadini sui fattori di rischio.

L’ictus cerebrale rappresenta la prima causa di disabilità e la terza causa di morte in Italia, dopo le malattie cardiovascolari e le neoplasie. Ogni anno si registrano circa 150.000 nuovi casi: un terzo dei pazienti non sopravvive entro dodici mesi dall’evento e un terzo riporta gravi disabilità. La mortalità risulta particolarmente elevata in Sicilia, dove più del 50% dei pazienti non riesce ad accedere tempestivamente alle cure.

“L’ictus – spiega Giordano – è una patologia tempo-dipendente: durante un evento acuto si perdono fino a 32.000 neuroni al secondo, ovvero 1,9 milioni al minuto, motivo per cui il riconoscimento precoce dei sintomi e l’immediato accesso al Pronto Soccorso sono determinanti per salvare vite e ridurre le disabilità. La prevenzione resta il principale strumento di contrasto: oltre il 50% degli ictus potrebbe essere evitato adottando stili di vita più salutari e sottoponendosi a controlli regolari, soprattutto per i soggetti a rischio”.

Durante le giornate di screening, medici e infermieri della U.O.C. Neurologia – Stroke Unit forniranno informazioni utili per il riconoscimento dei sintomi e raccomandazioni per una corretta prevenzione primaria e secondaria. Gli appuntamenti si svolgeranno secondo il seguente calendario:

29 ottobre 2025 – Ospedale “Guzzardi” di Vittoria, Sala conferenze “Enzo Di Geronimo” (piano terra, padiglione B), dalle 9:30 alle 17:00;
11 novembre 2025 – Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa, UOS di Neurologia, dalle 9:30 alle 17:00;
2 dicembre 2025 – Ospedale “Maggiore – Nino Baglieri” di Modica, UOS di Neurologia, dalle 9:30 alle 17:30.
Ogni giornata prevede 25 visite gratuite, su prenotazione. I cittadini interessati possono prenotarsi inviando una e-mail all’indirizzo: strokeunit@asp.rg.it.

«L’iniziativa conferma l’impegno dell’Azienda nel promuovere la prevenzione e nel potenziare la rete tempo-dipendente per l’assistenza alle patologie neurologiche acute – sottolinea il Direttore generale dell’ASP di Ragusa, Giuseppe Drago -. Sensibilizzare la popolazione e favorire l’accesso agli screening rappresenta un passo concreto per migliorare la salute pubblica e ridurre il peso di una malattia che continua a colpire migliaia di persone ogni anno».

580400
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube