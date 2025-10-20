L’ospite notturno più strano di Marina di Modica: bovino a passeggio

Marina di Modica, 20 Ottobre – Una scena degna di un film surreale ha animato la notte di Marina di Modica. Invece della consueta fauna marina, i pochi presenti sono stati testimoni di un incontro decisamente inatteso: un bovino, indisturbato, che passeggiava tranquillamente in Piazza Mediterraneo, tra l’incredulità dei pochi presenti (era intorno alla mezzanotte), poi ha ripreso la sua camminata attraversando anche il Lungomare Buonarroti. Non è chiaro da dove l’animale provenisse, ma l’ipotesi più accreditata è che si sia allontanato da qualche masseria o allevamento nell’entroterra modicano, raggiungendo la costa dopo aver attraversato la campagna.

L’avvistamento ha scatenato subito curiosità e qualche sorriso tra i testimoni, che si sono affrettati a immortalare l’animale mentre si godeva la fresca brezza marina prima di essere probabilmente recuperato dai proprietari o dalle autorità competenti. Fortunatamente, l’incidente non ha causato danni a persone o cose, lasciando dietro di sé solo le grosse orme sulla sabbia.

L’evento servirà sicuramente ad arricchire la collezione di aneddoti curiosi legati all’estate e all’autunno a Marina di Modica, dove di notte si può trovare davvero di tutto… persino un bovino in cerca di relax.

