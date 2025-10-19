Annuncio di lavoro inusuale per la comunità Iblea: “ Cerchiamo ragazze per progetto eros”

19 Ottobre 2025 – Nel tranquillo pomeriggio pozzallese, scandito dalle basse temperature invernali e dalle dirette delle partite di Serie A, il vostro cronista che scrive per RadioRtm è stato scosso da un messaggio inatteso. Un caro amico, tramite WhatsApp, chiedeva lumi su un annuncio di lavoro a dir poco “particolare”.

L’annuncio è comparso su un noto sito frequentato da chi cerca un’occupazione, ma che, sempre più spesso, riserva sorprese del genere. Per evitare di fare una magra figura, vi riporto il testo integrale dell’offerta, corredato dai dettagli (ovviamente, il numero di cellulare è omesso) che potrebbero incuriosire chi è in cerca di una nuova e remunerativa esperienza.

Ecco il testo che promette un “progetto dedicato all’Eros” e un compenso giornaliero notevole:

“Garantiamo IL MASSIMO ANONIMATO E LA RISERVATEZZA Totale – è scritto nell’annuncio – attraverso l’utilizzo di maschere e la copertura di TATUAGGI O CICATRICI che vengono da noi oscurati in post produzione. Si richiede bella presenza e disinibizione, oltre alla maggiore età. Non è richiesta nessuna esperienza. Ambiente molto giovane e confortevole. Lavori part time solo nel tempo libero anche saltuariamente, Pagamento giornaliero Immediato a Fine Shooting, guadagno minimo garantito € 250 al giorno. Invia 2 foto, il tuo nome e la tuà Età.”

Nell’annuncio viene specificato che questo presunto shooting fotografico si terrebbe a soli 15 chilometri da Pozzallo, in una località mantenuta sconosciuta. Seguiva, come accennato, un contatto telefonico.

Non è la prima volta che nel Ragusano si cercano volti e bellezze locali per servizi fotografici. L’estate scorsa, ad esempio, diversi scatti di alto livello sono stati realizzati ai piedi del Pisciotto, nella zona di Sampieri, da seri professionisti del settore.

In quei casi, le riprese si sono svolte con la massima professionalità e lontano da sguardi indiscreti, e pare che alcune delle modelle coinvolte abbiano ricevuto un trattamento economico addirittura superiore ai 250 euro proposti da questo ultimo annuncio.

Tuttavia, l’estrema enfasi posta sull’anonimato totale, l’uso di maschere e la genericità dell’offerta, unita alla richiesta di foto e dati personali senza presentare in modo chiaro la struttura o l’agenzia, sollevano più di un dubbio.

L’invito è, come sempre in questi casi, alla massima prudenza prima di rispondere a un annuncio che, sebbene prometta guadagni facili e immediatezza, potrebbe nascondere insidie o situazioni poco chiare. Occorre sempre verificare l’identità di chi propone il lavoro e accertarsi della serietà del progetto prima di condividere dati sensibili.

Il vostro cronista per RadioRtm

Salva