  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Attualità | Pozzallo | Slider

Annuncio di lavoro inusuale per la comunità Iblea: “ Cerchiamo ragazze per progetto eros”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

19 Ottobre 2025 – Nel tranquillo pomeriggio pozzallese, scandito dalle basse temperature invernali e dalle dirette delle partite di Serie A, il vostro cronista che scrive per RadioRtm è stato scosso da un messaggio inatteso. Un caro amico, tramite WhatsApp, chiedeva lumi su un annuncio di lavoro a dir poco “particolare”.

L’annuncio è comparso su un noto sito frequentato da chi cerca un’occupazione, ma che, sempre più spesso, riserva sorprese del genere. Per evitare di fare una magra figura, vi riporto il testo integrale dell’offerta, corredato dai dettagli (ovviamente, il numero di cellulare è omesso) che potrebbero incuriosire chi è in cerca di una nuova e remunerativa esperienza.

Ecco il testo che promette un “progetto dedicato all’Eros” e un compenso giornaliero notevole:

“Garantiamo IL MASSIMO ANONIMATO E LA RISERVATEZZA Totale – è scritto nell’annuncio – attraverso l’utilizzo di maschere e la copertura di TATUAGGI O CICATRICI che vengono da noi oscurati in post produzione. Si richiede bella presenza e disinibizione, oltre alla maggiore età. Non è richiesta nessuna esperienza. Ambiente molto giovane e confortevole. Lavori part time solo nel tempo libero anche saltuariamente, Pagamento giornaliero Immediato a Fine Shooting, guadagno minimo garantito € 250 al giorno. Invia 2 foto, il tuo nome e la tuà Età.”

Nell’annuncio viene specificato che questo presunto shooting fotografico si terrebbe a soli 15 chilometri da Pozzallo, in una località mantenuta sconosciuta. Seguiva, come accennato, un contatto telefonico.

Non è la prima volta che nel Ragusano si cercano volti e bellezze locali per servizi fotografici. L’estate scorsa, ad esempio, diversi scatti di alto livello sono stati realizzati ai piedi del Pisciotto, nella zona di Sampieri, da seri professionisti del settore.

In quei casi, le riprese si sono svolte con la massima professionalità e lontano da sguardi indiscreti, e pare che alcune delle modelle coinvolte abbiano ricevuto un trattamento economico addirittura superiore ai 250 euro proposti da questo ultimo annuncio.

Tuttavia, l’estrema enfasi posta sull’anonimato totale, l’uso di maschere e la genericità dell’offerta, unita alla richiesta di foto e dati personali senza presentare in modo chiaro la struttura o l’agenzia, sollevano più di un dubbio.

L’invito è, come sempre in questi casi, alla massima prudenza prima di rispondere a un annuncio che, sebbene prometta guadagni facili e immediatezza, potrebbe nascondere insidie o situazioni poco chiare. Occorre sempre verificare l’identità di chi propone il lavoro e accertarsi della serietà del progetto prima di condividere dati sensibili.

Il vostro cronista per RadioRtm

580390
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube