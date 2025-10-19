  • 20 Ottobre 2025 -
Acate | Cronaca | News in primo piano | Vittoria

Nuova rissa tra Extracomunitari. Inseguimento da Acate fino alla Stazione di Vittoria

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

ACATE/VITTORIA, 19 Ottobre 2025 – Si registra l’ennesimo episodio di violenza nel Ragusano: una violenta rissa tra cittadini extracomunitari, iniziata sulla strada che conduce ad Acate, è degenerata in un vero e proprio inseguimento che si è concluso soltanto alla stazione ferroviaria di Vittoria.

A rendere nota la notizia è stato il giornalista Gianni Di Gennaro attraverso il suo profilo Facebook. Sul luogo dell’accaduto sono prontamente intervenute le Forze dell’Ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’alterco e a identificare i soggetti coinvolti.

Al momento, non si ha ancora contezza del numero esatto di persone che hanno preso parte allo scontro, né delle motivazioni che hanno innescato la lite.

Questi episodi di disordine pubblico continuano a ripetersi con preoccupante frequenza sul territorio. Appena ieri sera, infatti, un’altra rissa si era verificata nel pieno centro di Acate, con pugni e colpi che avevano creato allarme tra i residenti. La sequenza ravvicinata di questi scontri sottolinea una situazione di tensione che richiede una costante attenzione da parte delle autorità locali.

580393
© Riproduzione riservata

