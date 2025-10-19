  • 20 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 20 Ottobre 2025 -
Politica | Pozzallo

Pozzallo. Il senatore Nicita del Partito Democratico visita l’hotspot e il Cpr

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Il senatore Antonio Nicita, vice presidente del Gruppo Pd in Senato, ha fatto visita ai due centri dove sono ospitati, al momento, più di 150 migranti. Nicita, accompagnato dal sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, e dal consigliere comunale Giovanni Spadaro, ha perlustrato i due siti annotando criticità e dialogando con i diversi migranti, alcuni dei quali reduci dallo scontro a fuoco di domenica scorsa con i miliziani libici.
Subito dopo aver visitato l’hotspot al porto e l’altro sito presso la zona industriale Modica-Pozzallo (il Cpr), il senatore del partito Democratico, ha postato sui propri profili social alcune fotografie e un breve scritto.

“In visita ispettiva – scrive Nicita – con il commissario provinciale PD Ragusa e il Sindaco di Pozzallo, sia all’hotspot sia al Cpr di Pozzallo, anche per acquisire notizie su ultimo episodio di spari da motovedette libiche in acque internazionali sui migranti. Abbiamo parlato con uno dei ragazzi sopravvissuti colpiti al volto da lanciarazzi. E abbiamo informato tutti i testimoni che devono dichiarare questo loro status e chiedere assistenza giuridica. Al momento 6 migranti che erano presenti durante gli spari delle motovedette libiche (dunque eleggibili per permesso di soggiorno come testimoni) si trovano in procedura accelerata di espulsione in quanto non erano stati informati. Li abbiamo informati delle loro prerogative giuridiche e messi in contatto con un avvocato.
Ringrazio la psicologa, la mediatrice e la traduttrice che ci hanno accompagnati, quanti ci hanno accolto nelle strutture e infine la Digos, i Carabinieri e la Prefettura”.
È bene ricordare che il Cpr della zona industriale, inaugurato due estati fa,
in realtà, dovrebbe essere adibito al trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, soggetti a procedura di frontiera laddove non presentino una garanzia finanziaria di € 4938,00 o non siano muniti di passaporti. La Questura di Ragusa tuttavia non ha mai convalidato nessun tipo di fermo in quanto le “procedure di frontiera” non risultano compatibili con il diritto comunitario e stessa Costituzione italiana. A tutti gli effetti (pensiamo ad una soluzione di comodo), il Cpr sta “fungendo”, adesso, da hotspot con donne e minori ospiti della struttura. Nei prossimi giorni, comunque, in mancanza di arrivi dall’Africa, il sito della zona industriale verrà conseguentemente svuotato.

580387
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube