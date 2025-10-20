  • 20 Ottobre 2025 -
Comiso | Politica

Audizione III commissione consiliare al Comune di Comiso, le linee guida del nuovo Pug in primo piano

Tempo di lettura: 2 minuti

Comiso, 20 ottobre 2025 – L’audizione della III commissione consiliare Assetto del Territorio, Lavori Pubblici e Ambiente del Comune di Comiso, presieduta dal consigliere Gigi Bellassai, ha focalizzato l’attenzione sulle linee guida del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). Hanno partecipato all’incontro l’ing. Maurizio Erbicella, redattore del piano, l’assessore Dante Di Trapani, i consiglieri Gaetano Gaglio, Mario Presti e Alessandro Guastella, nonché i tecnici comunali arch. Maria Matarazzo e ing. Giuseppe Saddemi (Rup).

Nel suo intervento introduttivo, il presidente Bellassai ha evidenziato l’importanza di un percorso trasparente e partecipativo per la definizione del Pug, sottolineando la necessità di elaborati chiari e accessibili anche alla cittadinanza. L’intervento di Bellassai si è articolato in undici punti chiave. Quali? Consumo di suolo zero: priorità alla rigenerazione urbana e riduzione delle isole di calore; zone Cs perequanti e ambiti agricoli: chiarezza su perequazione, servizi pubblici e compatibilità paesaggistiche; zone C a basso indice: promozione di edilizia sostenibile con meccanismi anti-stallo; lotti interclusi in zone B: semplificazione per il completamento del tessuto urbano; sostenibilità urbana: introduzione di sistemi di drenaggio sostenibile e energie rinnovabili; viabilità e centralità del territorio: valorizzazione della mobilità dolce e riduzione del traffico nei centri; centro storico e quartieri popolari: riqualificazione senza gentrificazione e incentivi al restauro; edilizia residenziale pubblica e sociale (Erp/Ers): promozione della mixité sociale con quote minime di Ers; Piano insediamenti produttivi (Pip): aggiornamento per favorire la competitività e la sostenibilità; zona mercatale: riqualificazione funzionale per una maggiore fruibilità; piste ciclabili: creazione di una rete continua e sicura. Il progettista ha condiviso pienamente le proposte presentate dal presidente Bellassai, confermando la volontà di proseguire con un lavoro sinergico. La commissione si è aggiornata per una nuova seduta dedicata all’analisi delle linee guida sul piano particolareggiato dell’area aeroportuale. Il presidente Bellassai ha concluso ringraziando tutti i partecipanti per la collaborazione, ribadendo l’impegno della commissione nel tutelare il territorio, rigenerare i quartieri e migliorare la qualità della vita della comunità comisana.

580408
© Riproduzione riservata

