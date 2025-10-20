  • 20 Ottobre 2025 -
Politica | Ragusa

Le polemiche sui meriti per la Ragusa-Catania, interviene il Consigliere Firrincieli

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 20 ottobre 2025 – In merito alle recenti polemiche che hanno coinvolto il Partito Democratico, Direzione Ragusa e Territorio sulla questione della superstrada Ragusa-Catania, interviene con decisione il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, del Movimento Cinque Stelle. “Tutti quelli che oggi si ergono a paladini di quest’opera – dichiara Firrincieli – non hanno toccato palla, anzi si sono apertamente opposti in passato. Le loro dichiarazioni appaiono come tentativi tardivi di riscrivere una verità storica che è ben chiara a tutti. Fortunatamente, grazie alla coerenza e alla determinazione di Giuseppe Conte e dell’allora ministro delle Infrastrutture, il progetto ha potuto avanzare con trasparenza e rigore, allontanando figure imprenditoriali dalla condotta discutibile”.

Il consigliere prosegue sottolineando come “questo dimostra che una politica che ha come primo e unico obiettivo il benessere dei cittadini non si svende a nessuno né fa scelte di convenienza o per partigianeria. Soprattutto quando si tratta di un’infrastruttura strategica come la Ragusa-Catania, fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio”. “È inutile – conclude Firrincieli – che si tenti di manipolare i fatti: la verità è sotto gli occhi di tutti. Il Movimento Cinque Stelle ha sempre mantenuto la barra dritta, lavorando con serietà e responsabilità per garantire un’opera sicura, utile e realizzata nel rispetto della legalità e degli interessi collettivi”.

© Riproduzione riservata

