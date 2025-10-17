Sanità modicana sotto la lente: assolti Primario e Dottoresse per la morte di una sessantenne

Ragusa, 17 Ottobre 2025 – Si è conclusa con l’assoluzione del primario e il non luogo a procedere per tre dottoresse un procedimento giudiziario che vedeva coinvolto il personale dell’ospedale “Maggiore” di Modica per la morte di una donna sessantenne di origine russa, ma residente in città. Il decesso risale al 18 giugno 2022, ma le contestazioni mosse dalla Procura si riferivano a un presunto anticipo significativo della morte della paziente.

A finire sotto processo erano stati il primario del reparto, difeso dall’avvocato Giuseppe Pellegrino, e tre dottoresse, assistite dagli avvocati Gianluca Gulino, Salvatore Rustico e Paolo Pileri. L’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Martina Dall’Amico che aveva chiesto il rinvio a giudizio nell’ottobre scorso, contestava agli imputati il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, previsto dall’articolo 590-sexies del Codice Penale.

Il procedimento si è sdoppiato: il primario aveva optato per il rito abbreviato, mentre per le tre dottoresse era stato richiesto il rito ordinario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, ha emesso la sua decisione con una formula univoca per tutti gli imputati: “perché il fatto non sussiste”.

L’assoluzione del primario in rito abbreviato e la decisione di non luogo a procedere per le dottoresse sono arrivate anche in linea con quanto richiesto dal pubblico ministero d’udienza, Gaetano Scollo, che aveva avanzato la richiesta di assoluzione e di non luogo a procedere.

Al centro della contestazione vi era l’assistenza prestata alla paziente che, secondo gli atti processuali, sarebbe stata dimessa dal reparto nel gennaio del 2021.

Il reato di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590-sexies) stabilisce una causa di non punibilità che non riguarda la procedibilità in sé, ma l’imputabilità per colpa. La norma prevede che il professionista sanitario non sia punibile per colpa dovuta a imperizia (e non per negligenza o imprudenza), qualora l’evento sia causato dal rispetto di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso specifico.

La figlia della sessantenne era costituita come parte offesa, assistita dall’avvocato Giovanni Di Pasquale. La sentenza del GIP ha ora chiuso il procedimento, sollevando i medici dalle accuse.

