  • 17 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Ottobre 2025 -
Cronaca giudiziaria | Modica | News in primo piano

Sanità modicana sotto la lente: assolti Primario e Dottoresse per la morte di una sessantenne

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 Ottobre 2025  – Si è conclusa con l’assoluzione del primario e il non luogo a procedere per tre dottoresse un procedimento giudiziario che vedeva coinvolto il personale dell’ospedale “Maggiore” di Modica per la morte di una donna sessantenne di origine russa, ma residente in città. Il decesso risale al 18 giugno 2022, ma le contestazioni mosse dalla Procura si riferivano a un presunto anticipo significativo della morte della paziente.

A finire sotto processo erano stati il primario del reparto, difeso dall’avvocato Giuseppe Pellegrino, e tre dottoresse, assistite dagli avvocati Gianluca Gulino, Salvatore Rustico e Paolo Pileri. L’accusa, sostenuta dal sostituto procuratore Martina Dall’Amico che aveva chiesto il rinvio a giudizio nell’ottobre scorso, contestava agli imputati il reato di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, previsto dall’articolo 590-sexies del Codice Penale.

Il procedimento si è sdoppiato: il primario aveva optato per il rito abbreviato, mentre per le tre dottoresse era stato richiesto il rito ordinario.

Il Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del Tribunale di Ragusa, Elio Manenti, ha emesso la sua decisione con una formula univoca per tutti gli imputati: “perché il fatto non sussiste”.

L’assoluzione del primario in rito abbreviato e la decisione di non luogo a procedere per le dottoresse sono arrivate anche in linea con quanto richiesto dal pubblico ministero d’udienza, Gaetano Scollo, che aveva avanzato la richiesta di assoluzione e di non luogo a procedere.

Al centro della contestazione vi era l’assistenza prestata alla paziente che, secondo gli atti processuali, sarebbe stata dimessa dal reparto nel gennaio del 2021.

Il reato di responsabilità colposa in ambito sanitario (art. 590-sexies) stabilisce una causa di non punibilità che non riguarda la procedibilità in sé, ma l’imputabilità per colpa. La norma prevede che il professionista sanitario non sia punibile per colpa dovuta a imperizia (e non per negligenza o imprudenza), qualora l’evento sia causato dal rispetto di linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate al caso specifico.

La figlia della sessantenne era costituita come parte offesa, assistita dall’avvocato Giovanni Di Pasquale. La sentenza del GIP ha ora chiuso il procedimento, sollevando i medici dalle accuse.

580125
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube