Attualità | Comiso | Vittoria

Ordine Architetti. Sotto esame i Pug di Comiso e Vittoria

Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 17 ottobre 2025 – L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Ragusa ha partecipato attivamente ai recenti incontri tenutisi il 3 ottobre a Comiso e il 4 ottobre a Vittoria, dedicati alla presentazione del nuovo Piano urbanistico generale (Pug). Questi appuntamenti hanno rappresentato un’importante occasione di confronto tra amministrazione, professionisti e cittadini, confermando il ruolo propositivo e collaborativo dell’Ordine nell’ambito della pianificazione territoriale.
Durante gli incontri, l’Ordine ha voluto rimarcare i principi fondamentali della Legge Regionale Siciliana n. 19/2020, che pone al centro la tutela del paesaggio, la promozione della partecipazione pubblica e la valorizzazione della qualità urbana. “Tra gli obiettivi chiave del Pug illustrati – ricorda il presidente dell’Ordine, Vincenzo Pitruzzello – figurano il consumo di suolo zero, la perequazione e la compensazione urbanistica, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del territorio, in linea con i criteri di sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana previsti dalla normativa regionale. Particolare attenzione è stata data all’importanza della qualità progettuale, ritenuta elemento essenziale per il rilancio delle città e la creazione di spazi pubblici inclusivi, sicuri e attrattivi. L’Ordine ha evidenziato come la rigenerazione urbana debba passare attraverso scelte innovative e una progettazione attenta ai bisogni della collettività, favorendo una crescita armoniosa e rispettosa delle identità locali”.
Rinnovando la propria disponibilità a collaborare con le amministrazioni comunali, l’Ordine si pone come interlocutore qualificato per la redazione di un Piano urbanistico generale che possa rappresentare un modello di sostenibilità, innovazione e partecipazione. “L’obiettivo condiviso – continua il presidente a nome di tutto il consiglio – è la costruzione di una visione strategica che sappia coniugare sviluppo e tutela del territorio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e nell’interesse delle future generazioni. L’auspicio dell’Ordine è che il nuovo Pug, a Vittoria come a Comiso e nelle altre realtà siciliane, diventi un riferimento virtuoso per tutta la provincia, capace di rispondere alle sfide contemporanee e di promuovere una qualità della vita più elevata per tutti i cittadini”.

© Riproduzione riservata

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

