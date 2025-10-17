  • 17 Ottobre 2025 -
Politica Nazionale

Minardo: “Esemplare operazione dei Carabinieri di Modica. Pieno apprezzamento al Maggiore Zangla e ai suoi uomini”

Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 17 Ottobre 2025  “Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento ai Carabinieri della Compagnia di Modica e al loro Comandante, Maggiore Francesco Zangla, per la brillante operazione che ha portato allo smantellamento di alcune piazze di spaccio nel Ragusano”, lo dichiara  Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati.
“Si tratta di un risultato importante – prosegue Minardo – che conferma l’efficacia e la dedizione con cui le nostre forze dell’ordine operano quotidianamente per la sicurezza dei cittadini e per la tutela della legalità. A tutti i militari impegnati va il mio plauso e la gratitudine delle istituzioni”.
L’operazione, condotta dai Carabinieri di Modica sotto il coordinamento della Procura di Ragusa, ha portato all’arresto di tredici persone e al sequestro di droga, armi ed esplosivi.

1 commento su “Minardo: “Esemplare operazione dei Carabinieri di Modica. Pieno apprezzamento al Maggiore Zangla e ai suoi uomini””

  1. Tonino Spinello

    Io l’apprezzamento lo avrei fatto al Presidente Erdogan quando ha detto alla Meloni che deve smettere di fumare. E non solo.
    In parlamento c’è un bel giro di fumatori e sniffatori seriali che ci governano e siamo arrivati dove siamo. Guarda caso sono tutti quelli che si accarezzano Zelensky.
    Comunque un plauso ai Carabinieri per l’operazione antispaccio. Fra qualche giorno calmate le acque, si riprenderà l’attività con altre facce e altri accorgimenti.

