GA torna in Sicilia: tre appuntamenti imperdibili a Ragusa, Modica e Catania

La Torino Gospel Academy APS annuncia con entusiasmo il ritorno in Sicilia con tre grandi eventi gratuiti dedicati alla musica Gospel: venerdì 17 ottobre a Modica, sabato 18 ottobre a Ragusa e lunedì 20 ottobre a Catania. La potenza del Gospel e la gioia del canto comunitario arrivano nel cuore della Sicilia per coinvolgere nuovi appassionati ed offrire esperienze di formazione, condivisione, di Fede Cristiana. Questi eventi non solo promuovono la musica, ma mirano anche a valorizzare il City Branding delle città ospitanti, inserendole in un progetto nazionale di alto valore sociale.

La serie di appuntamenti, guidata dal Maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale della Torino Gospel Academy APS, coadiuvato dal Conductor Giuseppe Sanfratello (per l’evento di Catania), e con la partecipazione del Conductor Giovanni Leon Dall’O’ (per alcune ore di coaching durante la masterclass di Ragusa) mira a diffondere la cultura e la pratica del canto Gospel, unendo l’aspetto formativo a quello spirituale e sociale.

1. MODICA GOSPEL OPEN NIGHT: Venerdì 17 ottobre 2025 – Ore 19:30/21:30 Luogo: Salone Pellegrino – Basilica Santuario Madonna delle Grazie, Strada Mercè 53, Modica Conduzione: Maestro Aurelio Pitino, Direttore Nazionale Torino Gospel Academy APS. Dettagli: Open Night gratuita per tutti coloro che desiderano avvicinarsi al Gospel

2. RAGUSA GOSPEL MASTERCLASS GRATUITA: Sabato 18 ottobre 2025 – Ore 10:00/18:00 Luogo: Parrocchia Sacro Cuore di Gesù – Via del Sacro Cuore 46, Ragusa Dettagli: Masterclass intensiva di canto Gospel, seguita dal saggio/concerto in cui si esibiranno tutti i partecipanti e in occasione dei 60 anni della Parrocchia, con la partecipazione straordinaria del Modica Gospel Choir. Con la partecipazione durante la Masterclass del Conductor Giovanni Leon Dall’O’ Saggio/Concerto Finale: Ore 20:00 (dopo la Santa Messa delle 18:30)

3. CATANIA GOSPEL OPEN NIGHT: Lunedì 20 ottobre 2025 – Ore 20:00/22:00 Luogo: Sala Istituto Maria Ausiliatrice, Via Caronda 15/A, Catania (entrata dall’ingresso pedonale) Conduzione: Maestro Aurelio Pitino coadiuvato dal Conductor Giuseppe Sanfratello. 1

