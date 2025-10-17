  • 17 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 17 Ottobre 2025 -
Modica | Sport

Conad Scherma Modica in pedana a Catania e Terni

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 17 ottobre 2025 – Entra nel vivo la stagione agonistica della Conad Scherma Modica, che nel weekend sarà impegnata su un doppio fronte con atleti in gara a Terni e Catania, nelle prove di qualificazione valide per l’accesso alle rispettive fasi nazionali. In terra umbra, sede della 1ª Prova di Qualificazione Zona 2 di fioretto, saliranno in pedana sabato i fiorettisti Leonardo Aprile, Andrea Cartia e Francesco Spampinato, seguiti dal maestro Leandro Giurdanella. Ben 141 gli iscritti alla prova maschile, da cui solo i primi 36 accederanno alla Prova Nazionale Assoluta di Roma, in programma a metà novembre.
Domenica sarà invece la volta del fioretto femminile, con 84 partecipanti complessive e tre rappresentanti della Conad Scherma Modica: Ottavia Iacono, Carla Scarso e Cecilia Raunisi, impegnate nella corsa ai 28 posti disponibili per la fase nazionale. Contemporaneamente, a Catania, il Palazzetto del Centro Universitario Sportivo ospiterà le qualificazioni regionali di spada per le categorie cadetti e giovani. Sabato scenderanno in pedana Giorgiopaolo Schembari e Francesco Avola, seguiti dal maestro Giancarlo Puglisi, alla ricerca del pass per la fase nazionale. Domenica toccherà nuovamente a Giorgiopaolo Schembari, affiancato da Gianmarco Cataudella nella gara giovani di spada maschile, mentre nella prova femminile under 20 sarà impegnata Sofia Lucifora. Un periodo intenso anche all’estero per il maestro Giancarlo Puglisi, rientrato da poco da Capo Verde, dove ha tenuto un proficuo stage di formazione tecnica nell’ambito del protocollo di collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Capoverdiana. Il corso di formazione e aggiornamento, che ha riguardato sia la scherma olimpica che quella paralimpica in carrozzina e per non vedenti, ha avuto l’obiettivo di gettare le basi per la diffusione e lo sviluppo della disciplina nel Paese africano, coinvolgendo 18 partecipanti provenienti dalle diverse isole tra tecnici in attività, aspiranti e atleti.

580159
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube