Conad Scherma Modica in pedana a Catania e Terni

Modica, 17 ottobre 2025 – Entra nel vivo la stagione agonistica della Conad Scherma Modica, che nel weekend sarà impegnata su un doppio fronte con atleti in gara a Terni e Catania, nelle prove di qualificazione valide per l’accesso alle rispettive fasi nazionali. In terra umbra, sede della 1ª Prova di Qualificazione Zona 2 di fioretto, saliranno in pedana sabato i fiorettisti Leonardo Aprile, Andrea Cartia e Francesco Spampinato, seguiti dal maestro Leandro Giurdanella. Ben 141 gli iscritti alla prova maschile, da cui solo i primi 36 accederanno alla Prova Nazionale Assoluta di Roma, in programma a metà novembre.

Domenica sarà invece la volta del fioretto femminile, con 84 partecipanti complessive e tre rappresentanti della Conad Scherma Modica: Ottavia Iacono, Carla Scarso e Cecilia Raunisi, impegnate nella corsa ai 28 posti disponibili per la fase nazionale. Contemporaneamente, a Catania, il Palazzetto del Centro Universitario Sportivo ospiterà le qualificazioni regionali di spada per le categorie cadetti e giovani. Sabato scenderanno in pedana Giorgiopaolo Schembari e Francesco Avola, seguiti dal maestro Giancarlo Puglisi, alla ricerca del pass per la fase nazionale. Domenica toccherà nuovamente a Giorgiopaolo Schembari, affiancato da Gianmarco Cataudella nella gara giovani di spada maschile, mentre nella prova femminile under 20 sarà impegnata Sofia Lucifora. Un periodo intenso anche all’estero per il maestro Giancarlo Puglisi, rientrato da poco da Capo Verde, dove ha tenuto un proficuo stage di formazione tecnica nell’ambito del protocollo di collaborazione tra la Federazione Italiana Scherma e la Federazione Capoverdiana. Il corso di formazione e aggiornamento, che ha riguardato sia la scherma olimpica che quella paralimpica in carrozzina e per non vedenti, ha avuto l’obiettivo di gettare le basi per la diffusione e lo sviluppo della disciplina nel Paese africano, coinvolgendo 18 partecipanti provenienti dalle diverse isole tra tecnici in attività, aspiranti e atleti.

