Cultura | Scicli

Scicli. Prorogata la mostra di Piero Guccione al Convento del Carmine fino al 30 novembre

Ingresso dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20 tutti i giorni. Lunedì mattina chiuso
Tempo di lettura: 2 minuti

Scicli, 17 ottobre 2025 – Prorogata la mostra “Piero Guccione. La ricerca infinita”. Ad annunciarlo la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il sindaco di Scicli Mario Marino.
Le Stanze di Piero, presso il Convento del Carmine, da sabato 18 ottobre e fino al 30 novembre 2025 torneranno così ad accogliere nuovi visitatori. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle 16 alle 20 tranne il lunedì mattina.
Biglietto 6 euro – ridotto 3 euro. Chiusura 30 novembre

580175
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione.

