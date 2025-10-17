Scicli. Prorogata la mostra di Piero Guccione al Convento del Carmine fino al 30 novembre

Scicli, 17 ottobre 2025 – Prorogata la mostra “Piero Guccione. La ricerca infinita”. Ad annunciarlo la Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il sindaco di Scicli Mario Marino.

Le Stanze di Piero, presso il Convento del Carmine, da sabato 18 ottobre e fino al 30 novembre 2025 torneranno così ad accogliere nuovi visitatori. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e dalle 16 alle 20 tranne il lunedì mattina.

Biglietto 6 euro – ridotto 3 euro. Chiusura 30 novembre

