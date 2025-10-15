Tutela ambiente. “Puliamo la nostra città” fa rimboccare le maniche ai soci del Lions Club Ragusa Host

Ragusa, 15 ottobre 2025 – I soci del Lions Club Ragusa Host si sono rimboccati le maniche per dimostrare il loro impegno concreto verso la tutela dell’ambiente, realizzando il service “Puliamo la nostra città”. L’iniziativa ha avuto luogo nell’area verde di via Australia, adiacente al Parco Falcone e Borsellino, dove i volontari hanno dedicato tempo ed energie alla pulizia e valorizzazione di uno spazio prezioso per la comunità.

L’intervento si è concentrato su un’area comunale in cui, alcuni anni fa, il Lions Club aveva già contribuito alla piantumazione di decine di alberi di ulivo, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’aria e promuovere uno stile di vita più sostenibile. Ora, il club ha rinnovato il proprio impegno, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso la bonifica dell’area, la rimozione dei rifiuti abbandonati e il taglio delle erbe infestanti che minacciavano la salute degli ulivi.

«Questa giornata rappresenta per noi un esempio concreto di cosa significhi servire la comunità – ha dichiarato il presidente del Lions Club Ragusa Host, Carmen Occhipinti – Con “Puliamo la nostra città” vogliamo non solo migliorare l’ambiente che ci circonda, ma anche sensibilizzare i cittadini sull’importanza della cura degli spazi comuni. Ogni piccolo gesto può fare la differenza per costruire una città più vivibile e sostenibile per tutti».

L’iniziativa ha avuto anche un forte valore educativo, con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e stimolare una presa di coscienza collettiva sulla necessità di proteggere e rispettare il territorio. Grazie all’impegno dei soci Lions, l’area è oggi più decorosa e sicura, pronta ad accogliere famiglie e cittadini che desiderano godere di un angolo di verde in serenità. Un gesto concreto di servizio, educazione civica e amore per l’ambiente, nel pieno spirito lionistico: “We serve”.