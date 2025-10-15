  • 15 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 15 Ottobre 2025 -
Sindacale | Vittoria

Vittoria. La riqualificazione di via Cavour, ecco la ricetta di Confcommercio

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 ottobre 2025 – “In merito all’ordinanza sul decoro dei locali sfitti di via Cavour, vogliamo ribadire quanto più volte abbiamo sottolineato: c’è bisogno di un’azione condivisa che porti al rilancio complessivo della nostra via principale. L’ordinanza sulla pulizia delle vetrine dei luoghi sfitti è certamente un primo passo importante, è come la pulizia dei terreni incolti di proprietà, ma va inserita e integrata in un percorso più complesso e strutturato”. Lo sottolinea il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che interviene sulla delicata materia.
“Stiamo parlando di un percorso – continua – che preveda, ad esempio, l’utilizzo temporaneo dei locali sfitti attraverso momenti culturali e sociali, in grado di riportare vita e movimento nel cuore della città. In questo senso, il progetto “Aperti per Cultura” rappresenta uno strumento strategico di rilancio: una formula che consente il riuso degli immobili sfitti grazie a una collaborazione pubblico-privata e al coinvolgimento diretto dei proprietari. Questi, mettendo a disposizione i loro spazi per attività culturali, artistiche o sociali, potrebbero beneficiare di agevolazioni fiscali o esenzioni tributarie. “Aperti per Cultura” può così trasformare contenitori vuoti in luoghi pieni di contenuti, dove momenti come mostre o presentazioni di libri o centri aggregati culturale diventando una leva concreta per la rinascita economica e culturale di via Cavour. Si tratta di un modello che può attrarre l’attenzione di nuovi imprenditori, pronti a investire in un contesto che rinasce sotto il segno della collaborazione e della bellezza condivisa. L’abbiamo detto e lo abbiamo fatto insieme tutte le associazioni, unite da un solo intento, quello di promuovere e rilanciare il nostro corso, per restituirgli bellezza e identità. Lo abbiamo fatto ogni volta che, attraverso progetti che mettevano la cultura come fattore rigenerativo e la bellezza diffusa come obiettivo, come ad esempio “Arte in corso”, abbiamo dato vita ad azioni partecipate e significative. Ma, allo stesso tempo, ci siamo resi conto che tali iniziative non lasciavano un’eredità forte e duratura sull’identità del luogo”.
“Questo accade – prosegue ancora Lenzo – perché serve un’azione collettiva che affronti diversi aspetti in modo integrato. Serve un’attenzione alla sicurezza e alla percezione della sicurezza, con un maggior controllo del territorio e una presenza più capillare delle forze dell’ordine. Anche se le unità sono esigue, si può lavorare su un sistema di collaborazione interforze tra polizia locale e forze dell’ordine, per rendere più efficace la vigilanza e la prevenzione. C’è poi bisogno di azioni inclusive, che coinvolgano le diverse comunità oggi presenti nella nostra città e che rendano via Cavour un luogo di incontro, di partecipazione e di appartenenza collettiva. Il rilancio del commercio di prossimità resta un obiettivo prioritario: rappresenta un presidio prezioso di vitalità e relazione per il centro cittadino. Ma per realizzarlo servono interventi anche sul piano urbanistico e sulla riqualificazione edilizia. Occorre individuare insieme fondi e strumenti per restituire decoro e bellezza agli edifici del centro, perché proprio da lì può partire una nuova spinta di sviluppo commerciale. L’esempio del teatro Garibaldi è emblematico: parliamo di un luogo simbolo che oggi non può certo ospitare attività commerciali, ma che andrebbe recuperato con una funzione culturale e sociale”.
“Diversamente – conclude Lenzo – il degrado non potrà che generare altro degrado. È la teoria delle finestre rotte: se non si interviene, incuria e abbandono diventano contagiosi. Serve, invece, una visione comune e una rete di responsabilità condivisa, per far sì che via Cavour torni a essere il simbolo della nostra città: viva, bella e accogliente”.

579862
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube