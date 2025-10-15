Vittoria. Arrestato un importante latitante

Vittoria. 15 Pttobre 2025 . Si respira aria di possibile svolta nelle indagini sulla criminalità organizzata che sta attanagliando il territorio vittoriese. Nelle ultime ore, sono circolate con insistenza voci, provenienti in particolare dalla vicina Comiso, che indicherebbero la cattura di Gianfranco Stracquadaini, 50 anni, latitante da circa un anno e mezzo.

L’operazione, che avrebbe visto un “gran movimento” di forze dell’ordine nel corso della notte, sarebbe stata condotta dalla Polizia di Stato.

ISebbene manchi ancora l’ufficialità da parte delle autorità, la figura di Stracquadaini è ritenuta centrale per comprendere le recenti dinamiche criminali della zona. Stracquadaini è ipotizzato essere il “collante” tra la criminalità locale e la cosca albanese, un legame che i giornalisti locali e nazionali avevano già messo in luce.

Il nome del presunto latitante e le problematiche di Vittoria sono tornati prepotentemente al centro dell’attenzione mediatica nazionale proprio ieri, con un servizio dedicato da RAI 1 nel corso della trasmissione Uno Mattina.

L’eco mediatica e l’incremento di attività investigative hanno fatto da sfondo a queste ipotesi. La notizia di una svolta era “nell’aria” da giorni, specialmente da quando le indagini più delicate sarebbero passate al coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Catania, a riprova della gravità e della matrice associativa dei fenomeni in corso.

L’eventuale cattura di un latitante di questo calibro rappresenterebbe un colpo significativo alle gerarchie criminali di Vittoria e un punto di svolta atteso dalla comunità, da tempo preoccupata per l’emergenza rifiuti (come le “fumarole” di plastica) e gli atti di violenza.

Si resta in attesa di un comunicato stampa o di una conferenza delle Forze dell’Ordine che possa confermare l’arresto e fornire i dettagli specifici dell’operazione

