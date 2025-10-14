Consiglio Comunale di Ragusa, Gaetano Mauro aderisce al Gruppo di Forza Italia: “Un atto dovuto verso il Partito”

Ragusa, 14 Ottobre 2025 – Gaetano Mauro, consigliere comunale di Ragusa, formalizza la sua adesione al neocostituito Gruppo Consiliare di Forza Italia (FI). Nonostante le perplessità sull’iter politico che ha portato il Sindaco e alcuni membri della maggioranza ad aderire al partito, Mauro definisce la sua scelta come un “atto formale” e un percorso di “assoluta coerenza” con la linea politica e amministrativa intrapresa.
Eletto inizialmente tra le fila della minoranza con la lista civica “Generazione”, Mauro ha sempre mantenuto un ruolo di controllo, focalizzandosi su temi cruciali per la città come Iblea Acque, il Porto turistico e la carenza di strategie per la destagionalizzazione turistica.
Sette mesi fa, il consigliere aveva sottoscritto la tessera di Forza Italia, riconoscendo in essa la propria linea di pensiero. Tuttavia, la successiva adesione al partito del Sindaco, di assessori e consiglieri di maggioranza — avvenuta, secondo Mauro, tramite un’operazione politica condotta dalla segreteria regionale senza alcun confronto con gli organi territoriali del partito — ha messo “a dura prova” la sua fiducia.
“Oggi si costituisce il gruppo di FI in consiglio ed io ho maturato una decisione: aderisco a questo gruppo, in assoluta coerenza con il percorso sin qui seguito,” ha dichiarato Mauro, sottolineando come l’aspetto sostanziale della sua appartenenza sia già stato dimostrato dal suo operato quotidiano.
Nonostante l’adesione, il consigliere ha rifiutato l’invito del segretario provinciale a ricoprire il ruolo di capogruppo. Una decisione motivata dalla volontà di mantenere un “focus più tecnico-amministrativo, che politico” ed essere libero da logiche che in questo momento non ritiene prioritarie.
Mauro ha ribadito che il suo operato proseguirà nel solco tracciato, evidenziando le criticità di gestione amministrativa — di cui il caso Iblea Acque è l’esempio più eclatante.
Il neo-aderente al gruppo consiliare ha infine evidenziato che l’agenda interna dovrà affrontare immediatamente nodi non solo amministrativi, ma anche politici, a partire da “in che modo Forza Italia si pone nei confronti degli altri partiti aderenti al centrodestra” presenti in aula.
“Sono aperto al dialogo, al confronto, alla costruzione di un percorso che metta la città e i cittadini al centro, al di là di querelle partitiche e politiche,” ha concluso Mauro, affermando di voler agire nel pieno rispetto dei ruoli per la crescita della città.