Arrestato a Vittoria un 29enne per truffe online: deve scontare oltre 4 anni di carcere

Vittoria, 14 Ottobre 2025 – Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Vittoria hanno tratto in arresto un giovane di 29 anni, residente nella stessa città, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi.
L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato condannato in via definitiva per il reato di truffe online, commesse in concorso con altri complici a partire dal 2017 e ai danni di cittadini residenti in diverse regioni d’Italia.
Le indagini hanno accertato che il condannato aveva messo in atto un articolato sistema di raggiri tramite internet, riuscendo a frodare numerose vittime in varie parti del Paese.
A conclusione delle formalità di rito, il 29enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Ragusa, dove dovrà scontare la pena di 4 anni e 2 mesi di reclusione.