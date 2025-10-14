  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Cultura | Ragusa

“Tempus Edax Rrerum” a Ragusa. Mostra fotografica di Karina Lukasik & Lara Dimartino

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 ottobre 2025 – Sarà inaugurata mercoledì presso il Centro Culturale Commerciale “Mimì Arezzo” (Via Giacomo Matteotti, 61 – Ragusa) la mostra fotografica “Tempus Edax Rerum”, un progetto condiviso che vede protagoniste l’artista visiva e documentarista polacca Karina Lukasik e l’architetto e fotografa ragusana Lara Dimartino.
La rassegna, dal sottotitolo “Nel silenzio che resta – Luoghi, memorie, rovine”, è una profonda riflessione visiva sulla potenza inesorabile del tempo (Tempus Edax Rerum – il tempo divoratore di cose) e sulla fragilità degli spazi dimenticati. Attraverso l’obiettivo dell’urbex (esplorazione urbana), le due autrici compongono un racconto potente, poetico e malinconico che indaga luoghi come chiese e conventi, ville in rovina, carceri e spazi sospesi tra una bellezza decadente e una ricca memoria storica.

“Abbiamo scelto di entrare insieme in questi luoghi per ascoltarne il silenzio. Ogni scatto è un tentativo di restituire voce a ciò che il tempo ha consumato, ma non cancellato – spiegano le artiste -. Le immagini esposte si configurano come soglie tra passato e presente, invitando il pubblico a riflettere sulla storia che permea ogni rudere e rovina urbana”.

L’inaugurazione è prevista per mercoledì 15 ottobre 2025. L’apertura al pubblico sarà preceduta, alle ore 18:00, da una coinvolgente Urbex Experience che vedrà il pubblico partecipe. L’Opening ufficiale avrà luogo alle ore 19:30 e sarà introdotto da Giovanni Gurrieri, Assessore ai Centri storici il quale sottolinea che “tra i luoghi protagonisti della mostra figurano anche alcuni siti della città su cui l’Amministrazione comunale sta portando avanti importanti e avanzati progetti di valorizzazione. Mostrare oggi la bellezza di questi spazi, evidenziandone al tempo stesso il fascino dell’attuale stato di abbandono, significa tracciare le basi per il loro prossimo recupero, già oggetto di studio da parte dell’Amministrazione per una futura fruizione pubblica”.

La mostra sarà visitabile con ingresso libero tutti i giorni dal 15 al 27 ottobre 2025, con i seguenti orari: 9:30-13:00 e 16:30-20:00.
Ingresso libero

579781
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube