Ispica, otto attività commerciali aderiscono alll progetto regionale antiviolenza “Zero molestie”

Ispica, 14 ottobre 2025 – Sono otto le attività commerciali di Ispica che hanno aderito con entusiasmo alle iniziative del progetto regionale antiviolenza “Zero molestie”, promosso da Sinalp Sicilia con il sostegno della Regione e in collaborazione con Confcommercio Sicilia. Grazie all’iniziativa “Scontrino zero molestie”, queste realtà contribuiscono attivamente alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulla tematica della violenza di genere, diffondendo il numero nazionale antiviolenza 1522. Le attività che hanno scelto di sostenere il progetto sono: L’estetica di Concetta Gianna; “U sapuri ra Sicilia” di Matteo Novembre; Chic boutique di Chiara Giunta; Valia di Valentina Giunta; Cannata Antonino Srl; Ferramenta di Benedetto Corrao; Il chiosco frutta e verdura di Pietro Cicero e Gimmi Lab di Gianmarco Luca.

“Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione delle attività commerciali di Ispica a un progetto di così alto valore sociale. Il coinvolgimento del tessuto economico locale dimostra una forte sensibilità verso tematiche fondamentali come la lotta contro la violenza di genere”, ha dichiarato il presidente sezionale Confcommercio Ispica, Maurilio Fava. Il quale ha aggiunto: “Queste iniziative rappresentano un esempio concreto di come il commercio possa essere non solo motore economico, ma anche presidio di legalità e solidarietà. Ogni scontrino emesso con il numero 1522 diventa un piccolo ma importante veicolo di consapevolezza e supporto per chi ne ha bisogno. Invitiamo tutti i cittadini a sostenere e valorizzare queste attività, che con il loro impegno contribuiscono a costruire una comunità più attenta e responsabile. Ringrazio la coordinatrice regionale del progetto “Zero molestie”, Natasha Pisana, per l’impegno profuso”. Confcommercio Ispica rinnova il proprio impegno a favore di iniziative che promuovano il rispetto, la sicurezza e la dignità di ogni individuo, collaborando attivamente con istituzioni e associazioni per una società libera da ogni forma di violenza.

