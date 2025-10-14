  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Ragusa | Sanità

Asp Ragusa. Indetto concorso per 32 dirigenti medici di varie discipline, da Medicina a Ostetricia e Ginecologia

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 ottobre 2025 – L’ASP di Ragusa ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per 32 posti di dirigente medico in diverse discipline. Il bando, approvato con la deliberazione n. 1850 del 10 ottobre, nasce dall’esigenza di coprire i posti attualmente vacanti nella dotazione organica aziendale, così da garantire la piena operatività dei reparti e assicurare ai cittadini un’assistenza sanitaria qualificata e continuativa.
Le figure professionali richieste riguardano Medicina interna (5 posti), Chirurgia vascolare (1), Ostetricia e ginecologia (8), Pediatria (4), Neonatologia (1), Medicina fisica e riabilitazione (5) e Radiodiagnostica (8).
«Questo concorso rappresenta un passaggio importante – sottolinea il direttore generale Giuseppe Drago – nel percorso di rafforzamento del sistema sanitario provinciale. L’obiettivo è dare continuità ai servizi e offrire migliori condizioni di lavoro ai nostri professionisti, in un momento in cui la carenza di medici rappresenta una sfida nazionale. L’ASP di Ragusa vuole farsi trovare pronta, valorizzando le competenze e favorendo il ricambio generazionale».
Il bando verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sarà consultabile anche sul sito istituzionale www.asp.rg.it. Le domande potranno essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo concorsi@pec.asp.rg.it.

579775
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube