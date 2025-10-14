  • 14 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria. Giro di vite in via Cavour. Scuderi contesta ordinanza del Sindaco

Vittoria, 14 ottobre 2025 – Il consigliere comunale di Vittoria, Giuseppe Scuderi, esponente di Fratelli d’Italia, interviene con fermezza contro la recente ordinanza dell’amministrazione comunale riguardante via Cavour. “Con questa nuova ordinanza – dichiara Scuderi – l’amministrazione dimostra ancora una volta la propria incapacità gestionale e una visione distorta delle responsabilità. Invece di attuare politiche concrete per rilanciare via Cavour, si preferisce colpire commercianti e proprietari di locali chiusi, imponendo sanzioni da 25 a 500 euro per problemi di decoro urbano”.

Secondo il consigliere, l’amministrazione è corresponsabile del progressivo degrado della via. “Negli ultimi anni, non sono stati realizzati interventi efficaci per mantenere il decoro urbano, né sono stati effettuati controlli adeguati per prevenire il deterioramento dell’area. Le politiche di sostegno alle attività commerciali sono state inesistenti: nessuna agevolazione fiscale, nessun incentivo per favorire la riapertura dei negozi, nessuna iniziativa culturale o evento, programmati in maniera sistematica, capaci di rivitalizzare la zona”. Scuderi sottolinea, inoltre, come l’amministrazione abbia perso tempo prezioso, senza mettere in campo azioni concrete per migliorare la situazione. “Invece di punire chi ha visto fallire la propria attività e si trova già in difficoltà, l’amministrazione dovrebbe farsi un esame di coscienza. Servono investimenti, sostegno ai commercianti e un vero progetto di rilancio che restituisca a via Cavour la vivacità di un tempo”.

Il consigliere conclude auspicando un cambio di rotta: “Basta con le sanzioni ingiuste. È il momento di lavorare con una certa dedizione e attenzione per garantire un futuro migliore alla nostra città”.

