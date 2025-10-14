  • 14 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 14 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Rimini. Il poeta modicano Domenico Pisana IV classificato al Premio Montefiore

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Montefiore(Rimini), 14 ottobre 2025 – Il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, sarà premiato nell’incantevole cornice di Montefiore Conca (Rimini), uno dei borghi storici più belli d’Europa, sabato 18 ottobre 2025 presso il Teatro Malatesta.
La giuria della XV edizione del Premio letterario Internazionale Montefiore ha notificato infatti all’interessato l’assegnazione del 4° posto alla poesia “In attesa della luce”, per la Categoria B – opere inedite di poesia.
Nella testo premiato c’ è un accorato appello alla pace; c’è un grido di dolore e al tempo stesso un inno alla speranza, che esorta coloro che hanno il potere di agire, a non restare inerti di fronte allo sterminio che si è consumato in Palestina.
“Ringrazio la giuria – afferma Domenico Pisana – per aver apprezzato la mia opera, che è una poesia di denuncia sul criminoso conflitto in Terra Santa, con particolare riferimento alla situazione tra Israele e Palestina. Nei miei versi c’è un grido straziante e un’invocazione alla pace, profondamente radicata nel dolore e nella disperazione causati da una carneficina divenuta genocidiaria. La mia poesia invoca l’attesa di una speranza, di una soluzione morale e politica che ponga fine all’oscurità della guerra; alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni con la firma di un trattato di pace, il mio sentimento gioisce profondamente, auspicando che questo accordo non sia solo una tregua fragile, ma la vera ‘luce’ che prefiguro nel mio testo, e non un debole chiarore prima di un nuovo buio”.

579789
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube