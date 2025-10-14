Rimini. Il poeta modicano Domenico Pisana IV classificato al Premio Montefiore

Montefiore(Rimini), 14 ottobre 2025 – Il poeta e scrittore modicano Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, sarà premiato nell’incantevole cornice di Montefiore Conca (Rimini), uno dei borghi storici più belli d’Europa, sabato 18 ottobre 2025 presso il Teatro Malatesta.

La giuria della XV edizione del Premio letterario Internazionale Montefiore ha notificato infatti all’interessato l’assegnazione del 4° posto alla poesia “In attesa della luce”, per la Categoria B – opere inedite di poesia.

Nella testo premiato c’ è un accorato appello alla pace; c’è un grido di dolore e al tempo stesso un inno alla speranza, che esorta coloro che hanno il potere di agire, a non restare inerti di fronte allo sterminio che si è consumato in Palestina.

“Ringrazio la giuria – afferma Domenico Pisana – per aver apprezzato la mia opera, che è una poesia di denuncia sul criminoso conflitto in Terra Santa, con particolare riferimento alla situazione tra Israele e Palestina. Nei miei versi c’è un grido straziante e un’invocazione alla pace, profondamente radicata nel dolore e nella disperazione causati da una carneficina divenuta genocidiaria. La mia poesia invoca l’attesa di una speranza, di una soluzione morale e politica che ponga fine all’oscurità della guerra; alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni con la firma di un trattato di pace, il mio sentimento gioisce profondamente, auspicando che questo accordo non sia solo una tregua fragile, ma la vera ‘luce’ che prefiguro nel mio testo, e non un debole chiarore prima di un nuovo buio”.

