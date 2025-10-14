  • 14 Ottobre 2025 -
Cultura | Modica

Stefania Craxi e Charlotte Rose a Modica

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 Ottobre 2025 – Mondadori BookStore e la sua ‘anima’ Piera Ficili, con la collaborazione della Fondazione Garibaldi e del suo Sovrintendente Tonino Cannata, mette la firma su due altri momenti di promozione letteraria. Allargando la fascia di fruizione ma anche il palcoscenico di chi li vivrà da spettatore. Uno a fine ottobre e l’altro nella prima decade di novembre. Stefania Craxi sarà protagonista venerdì 24 ottobre, alle 19.30, all’auditorium di piazza Matteotti nel primo appuntamento autunnale di InTeatroLibri. Presenterà il libro All’ombra della storia (Piemme). Un libro che, come lei stessa ha detto “nasce da un moto dell’animo, che racconta un pezzo della mia storia, il mio Craxi, un padre difficile e straordinario”. Una vita, la sua, impregnata di politica che diventa protagonista anche nella quotidianità familiare. E che si ferma a suo padre Bettino –ex presidente del Consiglio e storico leader del PSI, travolto dallo scandalo di Tangentopoli– senza indulgere oltre nel personale impegno di quella che oggi è senatrice per Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa del Senato. Una vita vissuta dalla senatrice Craxi all’ombra della Storia, tra casi comici e tragici di cui è stata spesso suo malgrado, una testimone. Ed è la prima volta che la figlia di Bettino, decide di raccontare una storia politica di cui va comunque orgogliosa, fra memorie, aneddoti e riflessioni, con uomini e donne protagonisti e comparse di un’epoca. Il “memoriale dolce e struggente di una figlia che semplicemente ricorda, a distanza di tanti anni e che non dimentica l’eredità di un pensiero e di una cultura politica”.

Domenica 9 novembre invece, dalle 16.30, le nuove generazioni troveranno nella libreria Mondadori BookStore di corso Umberto al civico 123, Charlotte Rose, l’autrice di Prohibited, sottotitolo Prigionieri del Destino (Sperling & Kupfer), autrice di dark romance da 12 milioni di letture su Wattpad. Charlotte Rose è lo pseudonimo di un’autrice italiana, nata e cresciuta a Palermo, studiosa di Scienze politiche e che nel tempo libero ama scrivere storie d’amore con una punta di crime. Si definisce un’appassionata di libri, di mare e del sole caldo della sua Sicilia. Heart on fire Anime incatenate il libro che l’ha consacrata e che l’ha resa punto di riferimento per tanti lettori che avranno adesso modo di conoscerla e di viverla nell’appuntamento della seconda domenica di novembre. Prohibited è la storia di Eve Lawrence, 17 anni, carattere forte e un fidanzato perfetto. Vive fra amiche che le vogliono bene e una vita straordinaria a New York. Costretta a trasferirsi Springdale, dove i segreti pesano più delle parole, capisce subito che nulla sarà più come prima. Qui incontra Jared Myers, arrogante e sfrontato, coperto di tatuaggi, tipo da cui è meglio stare alla larga, dopo avere scontato gli arresti domiciliari insieme ai suoi due amici, Dylan e Tyler. Tutti lo temono ma lei osa sfidarlo. E tra odio e passione sarà impossibile restare indifferenti. Jared ed Eve si ritroveranno intrappolati in una spirale di attrazione e rabbia che potrebbe consumarli

—        —        —

-STEFANIA CRAXI: All’ombra della Storia (Piemme); venerdì 24 ottobre, 19.30, auditorium di piazza Matteotti

-CHARLOTTE ROSE: firmacopie Prohibited Prigionieri del destino (Sperling & Kupfer); domenica 9 novembre, 16.30, Libreria Mondadori BookStore, corso Umberto 123

