Modica | Sport

Calcio, ritorno di Coppa Italia. Mercoledì la sfida tra Modica ed Avola Calcio decreterà chi passa il turno

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 14 Ottobre 2025 – tempo di concentrarsi sulla Coppa Italia per il Modica Calcio che, a pochi giorni dalla vittoria contro il Melilli, è chiamato ad una grande prestazione contro una delle migliori formazioni di questa stagione, l’Avola Calcio, che si presenta al Vincenzo Barone per il ritorno del secondo turno.

Dopo lo 0-0 dell’andata si dovrà puntare ad una vittoria per il passaggio del turno sfruttando le proprie doti tecniche, il proprio agonismo e il fattore campo, vista la possibilità di giocarsi tutto tra le mura amiche. Modica che, all’andata, aveva dimostrato di meritare quel qualcosa in più che però non è arrivato e che ha la possibilità di affermarsi in una sfida che vede l’intero organico a disposizione, eccezion fatta per Maimone chiamato ad un mese di stop per il problema al ginocchio.

L’Avola arriva nella Contea da capolista nel Girone B di Eccellenza, con un Dos Santos in forma e la consapevolezza di vivere un momento importante della stagione già dal suo inizio, grazie ad un gruppo consolidato e ben rifinito in questa sessione estiva di mercato. Non ci sarà comunque tempo per fare calcoli vista l’importanza della sfida che nel suo “dentro o fuori” si pone come una delle più importanti della stagione anche se quest’ultima è solo ai suoi inizi.

Proprio sulla sfida si è espresso il mister rossoblù Filippo Raciti, che ha precisato: “La squadra vuole dare continuità alle ultime uscite. Tutti puntano al passaggio del turno perchè sappiamo bene che vincere aiuta a vincere con l’entusiasmo che nasce a seguito di prove importanti che ti danno piena visione di quello che stai facendo e di quello che vuoi portare avanti. Arriviamo a questa sfida in uno stato di forma fisico e mentale davvero importante, in cui siamo pienamente consapevoli dell’importanza del passaggio di questo turno”

Scopriamo quindi la lista dei convocati proprio di Raciti per la sfida di Mercoledì 15 Ottobre presso il Vincenzo Barone dalle 15:30:

Portieri: Romano, Calabrese

Difensori: Mallia, Brugaletta N., Mollica, Brugaletta S. Spadaro S., Intzidis,

Centrocampisti: Bonaccorso, Valenca, Incatasciato, Sessa, Asero, Misseri, Sangare, Cappello.

Attaccanti: Belluso, Savasta, Torregrossa, Torres, Bonanno.

