  • 13 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 13 Ottobre 2025 -
Politica | Vittoria

Vittoria più bella e ordinata: il Comune lancia l’operazione decoro

Dal 21 ottobre in vigore l’ordinanza sulle vetrine commerciali e i locali sfitti
  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 ottobre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello ha firmato un’ordinanza che disciplina il decoro delle vetrine e delle saracinesche dei locali commerciali su tutto il territorio comunale di Vittoria e Scoglitti, con particolare attenzione al centro commerciale naturale di via Cavour e Piazza del Popolo.
L’obiettivo del provvedimento è tutelare l’immagine e la vivibilità del centro urbano, contrastando fenomeni di incuria e degrado che compromettono la qualità dello spazio pubblico.
“Il decoro urbano – dichiara il Sindaco Aiello – è un segno di rispetto verso la città, i cittadini e le attività che continuano a investire sul territorio. Con questa ordinanza vogliamo restituire ordine, pulizia e dignità alle nostre vie principali, in vista anche delle festività natalizie e dell’arrivo di numerosi visitatori.”
Nel corso di sopralluoghi e di incontri con le associazioni di categoria e i comitati di via, l’Amministrazione Comunale ha rilevato la presenza di locali commerciali dismessi o inutilizzati in stato di abbandono o degrado, con vetrine sporche, saracinesche arrugginite e spazi trasformati in ricettacoli di rifiuti.
A partire dal 21 ottobre 2025, i proprietari, affittuari o concessionari di locali a uso commerciale, artigianale o di servizi dovranno:
mantenere pulite le saracinesche e le vetrine dei propri locali;
rimuovere affissioni, manifesti o volantini non autorizzati;
oscurare in modo decoroso le vetrine dei locali vuoti, preferibilmente con immagini dei luoghi di interesse storico, artistico o paesaggistico del territorio;
eliminare i rifiuti e i detriti accumulati negli spazi tra serrande e vetrine;
rimuovere o coprire cavi, centraline e contatori non più in uso o non conformi alle norme di sicurezza.
Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. In caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all’intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.
“Il centro storico e le aree commerciali di Vittoria e Scoglitti devono tornare a essere un biglietto da visita della città – aggiunge Aiello –. Chiediamo la collaborazione di tutti per restituire ai nostri spazi urbani la cura che meritano.”
La Polizia Locale e gli uffici comunali competenti sono incaricati di vigilare sull’applicazione dell’ordinanza, che rientra nelle politiche strategiche dell’Amministrazione per la sicurezza urbana e il rilancio del commercio di prossimità.

579665
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube