Vittoria più bella e ordinata: il Comune lancia l’operazione decoro

Vittoria, 13 ottobre 2025 – Il Sindaco Francesco Aiello ha firmato un’ordinanza che disciplina il decoro delle vetrine e delle saracinesche dei locali commerciali su tutto il territorio comunale di Vittoria e Scoglitti, con particolare attenzione al centro commerciale naturale di via Cavour e Piazza del Popolo.

L’obiettivo del provvedimento è tutelare l’immagine e la vivibilità del centro urbano, contrastando fenomeni di incuria e degrado che compromettono la qualità dello spazio pubblico.

“Il decoro urbano – dichiara il Sindaco Aiello – è un segno di rispetto verso la città, i cittadini e le attività che continuano a investire sul territorio. Con questa ordinanza vogliamo restituire ordine, pulizia e dignità alle nostre vie principali, in vista anche delle festività natalizie e dell’arrivo di numerosi visitatori.”

Nel corso di sopralluoghi e di incontri con le associazioni di categoria e i comitati di via, l’Amministrazione Comunale ha rilevato la presenza di locali commerciali dismessi o inutilizzati in stato di abbandono o degrado, con vetrine sporche, saracinesche arrugginite e spazi trasformati in ricettacoli di rifiuti.

A partire dal 21 ottobre 2025, i proprietari, affittuari o concessionari di locali a uso commerciale, artigianale o di servizi dovranno:

mantenere pulite le saracinesche e le vetrine dei propri locali;

rimuovere affissioni, manifesti o volantini non autorizzati;

oscurare in modo decoroso le vetrine dei locali vuoti, preferibilmente con immagini dei luoghi di interesse storico, artistico o paesaggistico del territorio;

eliminare i rifiuti e i detriti accumulati negli spazi tra serrande e vetrine;

rimuovere o coprire cavi, centraline e contatori non più in uso o non conformi alle norme di sicurezza.

Le violazioni saranno punite con una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. In caso di inottemperanza, il Comune potrà procedere all’intervento sostitutivo a spese dei soggetti inadempienti.

“Il centro storico e le aree commerciali di Vittoria e Scoglitti devono tornare a essere un biglietto da visita della città – aggiunge Aiello –. Chiediamo la collaborazione di tutti per restituire ai nostri spazi urbani la cura che meritano.”

La Polizia Locale e gli uffici comunali competenti sono incaricati di vigilare sull’applicazione dell’ordinanza, che rientra nelle politiche strategiche dell’Amministrazione per la sicurezza urbana e il rilancio del commercio di prossimità.

