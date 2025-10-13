Chiaramonte Gulfi, “68^ Salita dei Monti Iblei “, partecipazione della Polizia di Stato con un’auto storica

Chiaramonte Gulfi, 13 Ottobre 2025 – Anche quest’anno la famosa manifestazione denominata “ 68^ Salita dei Monti Iblei ”, competizione automobilistica tra le più importanti della Sicilia, che dal 1951 si ripete ogni anno nel comune di Chiaramonte, ha visto la presenza dell’auto storica della Polizia di Stato, “Alfetta 1800 “ che, in apertura dell’evento sportivo, ha sfilato lungo il percorso di gara.

L’auto dell’Alfa Romeo, in cessione temporanea alla Questura di Ragusa dal museo delle auto storiche di Roma, era entrata in servizio nel 1973, in livrea grigio verde, con l’emblema della Polizia Stradale, ed era operativa sulle autostrade e sulla viabilità ordinaria; restò in servizio fino al termine degli anni 80.

