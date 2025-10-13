  • 13 Ottobre 2025 -
Sport | Vittoria

Calcio, Eccellenza B. Il Vittoria ruggisce: Leonzio battuto, l’Avola è a un passo

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 13 ottobre 2025 – Il Vittoria non si ferma e continua la sua marcia trionfale. Con una vittoria netta e convincente conquistata questo pomeriggio allo stadio comunale Cosimo, la formazione allenata da mister Giovanni Campanella ha superato un ostacolo non indifferente, la Leonzio, e si è portata ad un solo passo dalla vetta della classifica, attualmente occupata dall’Avola.

I biancorossi hanno messo in campo una gara di grande determinazione, dimostrando ancora una volta il loro ottimo stato di forma contro un avversario considerato tra i più quotati del campionato. Il risultato si è sbloccato nella fase finale della prima frazione di gioco grazie al solito fiuto del gol di bomber Cocimano.

Nella ripresa, la Leonzio ha provato a rientrare in partita, ma ci ha pensato Francofonte a spegnere ogni speranza, mettendo in sicurezza il risultato e garantendo i tre punti alla squadra ipparina.

Al fischio finale, l’entusiasmo era palpabile: una grande festa ha coinvolto i giocatori e i numerosi supporter di fede biancorossa presenti sugli spalti.

Non c’è tempo per festeggiare troppo, però. Il Vittoria sarà atteso da una trasferta insidiosa sabato prossimo contro il Messana. Un avversario da affrontare “con le molle”, specialmente perché i peloritani cercheranno il riscatto dopo la sconfitta subita oggi in casa del Niscemi. La vetta è vicinissima, ma il cammino è ancora lungo e pieno di insidie.

579671
© Riproduzione riservata

