Economia | Modica | Slider

Modica baciata dalla fortuna: biglietto della Lotteria Italia vince 10 mila euro

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 13 Ottobre 2025 – Una fortunata sorpresa ha illuminato la serata di Modica. Ieri sera, durante la trasmissione di Rai Uno “Affari Tuoi”, all’interno della sezione dedicata ai premi giornalieri della Lotteria Italia, un biglietto venduto nel centro della Contea si è aggiudicato una vincita di 10.000 euro.

A comunicare la notizia è stato il conduttore del popolare programma, Stefano De Martino, che in diretta ha annunciato il numero fortunato. Il tagliando vincente è il B 228721.

Il conduttore si è congratulato in diretta con la città per la fortunata attribuzione, portando l’attenzione della platea nazionale sulla città di Modica e sui suoi abitanti.

Un bel colpo di fortuna per iniziare l’anno e un premio che regala un sorriso al fortunato possessore del biglietto.

(Foto Bracchitta)

