  • 11 Ottobre 2025 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Cerca
Chiudi questo box di ricerca.
  • 11 Ottobre 2025 -
Scicli | Spettacolo

Giuseppe Ranzani: il Tenore Sciclitano star del Columbus Day a New York

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

New York(USA), 11 Ottobre 2025 – Sarà il talentuoso Tenore Giuseppe Ranzani il protagonista degli eventi di New York in occasione della 81^ edizione del Columbus Day, la più importante festa nazionale americana che celebra il patrimonio e la comunità italoamericana. Un onore eccezionale per l’artista siciliano, scelto dalla prestigiosa Columbus Citizens Foundation per rappresentare l’eccellenza italiana del Bel Canto negli Stati Uniti.

Il momento clou delle celebrazioni è fissato per Lunedì 13 Ottobre, quando il tenore originario di Scicli (Sicilia) aprirà ufficialmente la 81a Columbus Day Parade a Manhattan. Ranzani si esibirà sulla celebre Fifth Avenue intonando “Il Canto degli Italiani”, conosciuto come l’Inno Italiano, segnando così l’inizio della parata.

Ma le performance non finiscono qui. Ranzani sarà atteso anche sul Red Carpet della Columbus Parade, in area Central Park, dove si esibirà per la produzione televisiva nazionale ABC7 Eyewitness News – WABC-TV New York (trasmessa su abc7ny.com) con un’altra performance canora di standard internazionale. Gli eventi di lunedì 13 ottobre potranno essere seguiti in Italia in diretta streaming sul sito di ABC7ny.com, con un orario previsto intorno alle 18:00 (le 12:00 PM USA) e a seguire alle 19:00 (l’una PM USA).

A rendere la presenza di Ranzani ancora più eccezionale è la sua partecipazione come artista al Gran Galà Dinner della Columbus Citizens Foundation. Questo mega-evento di prestigio, che si terrà a Cipriani Wall Street l’11 Ottobre, è un appuntamento annuale che celebra e onora personalità istituzionali e figure di spicco della comunità italoamericana.

Il Gala ha visto esibirsi negli anni artisti di fama mondiale come Lady Gaga, Andrea Bocelli, Madonna e Frank Sinatra, consolidandosi come uno dei momenti più importanti per la comunità italiana nella Grande Mela.

L’evento è soprattutto legato a un’importante iniziativa di raccolta fondi della CCF, che dal 1984 ha raccolto oltre 40 milioni di dollari destinati a borse di studio per italoamericani, programmi culturali ed educativi che celebrano il patrimonio italiano negli Stati Uniti. Quest’anno, la serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Italea”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato da NextGenerationEU.

Giuseppe Ranzani si conferma così come uno dei pochissimi artisti siciliani ad essere scelto per un ruolo di tale rilievo, portando la passione e la tradizione del Bel Canto italiano sul palcoscenico mondiale di New York.

579417
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA

Vuoi pubblicizzare la tua attività su RTM?

Su questo portale sono disponibili spazi riservati a banner pubblicitari. Ogni banner viene visualizzato su tutte le pagine del portale! Contattaci a:

marketing@radiortm.it

Notizie più commentate

Contatti

CHI SIAMO

Direttore Responsabile: Giorgio Caruso

Vice Direttore: Giannino Ruzza 

Editore R.T.M. srl Via Carlo Papa, 76 Modica(97015) P.IVA: 00192480887, N. iscrizione ROC: 26967

Testata Giornalistica “Rtm Giornale”, autorizzazione del Tribunale di Modica n° 93 del 26/08/1977.
Per segnalare eventuali errori nell’uso di materiale riservato scriveteci a redazione@radiortm.it

Redazione: Domenico Pisana, Giannino Ruzza, Giovanni Bucchieri, Rita Faletti, Margherita Denaro, Simona Napolitano, Peppe Ragona, Concetta Assenza, Francesco Roccaro, Calogero Castaldo, Giovanni Calabrese, Stefania Fiorilla

SEGUICI SUI SOCIAL

Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube