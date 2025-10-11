Giuseppe Ranzani: il Tenore Sciclitano star del Columbus Day a New York

New York(USA), 11 Ottobre 2025 – Sarà il talentuoso Tenore Giuseppe Ranzani il protagonista degli eventi di New York in occasione della 81^ edizione del Columbus Day, la più importante festa nazionale americana che celebra il patrimonio e la comunità italoamericana. Un onore eccezionale per l’artista siciliano, scelto dalla prestigiosa Columbus Citizens Foundation per rappresentare l’eccellenza italiana del Bel Canto negli Stati Uniti.
Il momento clou delle celebrazioni è fissato per Lunedì 13 Ottobre, quando il tenore originario di Scicli (Sicilia) aprirà ufficialmente la 81a Columbus Day Parade a Manhattan. Ranzani si esibirà sulla celebre Fifth Avenue intonando “Il Canto degli Italiani”, conosciuto come l’Inno Italiano, segnando così l’inizio della parata.
Ma le performance non finiscono qui. Ranzani sarà atteso anche sul Red Carpet della Columbus Parade, in area Central Park, dove si esibirà per la produzione televisiva nazionale ABC7 Eyewitness News – WABC-TV New York (trasmessa su abc7ny.com) con un’altra performance canora di standard internazionale. Gli eventi di lunedì 13 ottobre potranno essere seguiti in Italia in diretta streaming sul sito di ABC7ny.com, con un orario previsto intorno alle 18:00 (le 12:00 PM USA) e a seguire alle 19:00 (l’una PM USA).
A rendere la presenza di Ranzani ancora più eccezionale è la sua partecipazione come artista al Gran Galà Dinner della Columbus Citizens Foundation. Questo mega-evento di prestigio, che si terrà a Cipriani Wall Street l’11 Ottobre, è un appuntamento annuale che celebra e onora personalità istituzionali e figure di spicco della comunità italoamericana.
Il Gala ha visto esibirsi negli anni artisti di fama mondiale come Lady Gaga, Andrea Bocelli, Madonna e Frank Sinatra, consolidandosi come uno dei momenti più importanti per la comunità italiana nella Grande Mela.
L’evento è soprattutto legato a un’importante iniziativa di raccolta fondi della CCF, che dal 1984 ha raccolto oltre 40 milioni di dollari destinati a borse di studio per italoamericani, programmi culturali ed educativi che celebrano il patrimonio italiano negli Stati Uniti. Quest’anno, la serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Italea”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato da NextGenerationEU.
Giuseppe Ranzani si conferma così come uno dei pochissimi artisti siciliani ad essere scelto per un ruolo di tale rilievo, portando la passione e la tradizione del Bel Canto italiano sul palcoscenico mondiale di New York.