  • 11 Ottobre 2025 -
Cronaca | Modica | News in primo piano

Aggressione a Modica Alta: la difesa smentisce l’omofobia e sporge querela

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 11 Ottobre 2025  – Non si tratterebbe di un caso di omofobia l’aggressione avvenuta a Modica Alta e ripresa in un video diventato virale. È quanto chiarisce lo studio legale Francesco Riccotti & Co, che ha assunto la difesa della donna protagonista delle immagini.

Attraverso una nota ufficiale, i legali hanno ritenuto fondamentale escludere che l’episodio rientri nell’ennesimo caso di omofobia, fornendo un chiarimento cruciale in un momento di forte eco mediatica.

“Ci corre l’obbligo, inoltre, di precisare ovvero di escludere che trattasi dell’ennesimo caso di omofobia,” dichiarano dallo studio legale.

Nonostante la precisazione, i difensori hanno voluto esprimere il loro apprezzamento per l’associazione Arcigay di Ragusa e per l’intervento tempestivo del presidente, Andrea Ragusa, intitolato “Sorella, non sei sola”.

“Intendiamo ringraziare — dicono dall’ufficio legale — l’associazione Arcigay di Ragusa per l’intervento tempestivo… e ne apprezziamo il taglio, la correttezza formale e sostanziale dell’intervento educato, corretto e rispettoso della ‘sorella’ posta al centro del turbinio mediatico”. I legali si sono inoltre detti lieti di collaborare con Arcigay “per la tutela reale e corretta della dignità della protagonista.”

Parallelamente alla gestione del profilo mediatico dell’incidente, i legali hanno già intrapreso azioni legali.

Lo studio Riccotti & Co ha infatti presentato querela nei confronti dell’autore del video e di “tutti coloro che lo hanno rilanciato”. I legali spiegano che l’autore della ripresa avrebbe anche “omesso di porre riparo alla presunta aggressione allertando le forze dell’ordine,” un elemento che ha aggravato la posizione di chi ha diffuso le immagini.

L’episodio, che ha sollevato un’ondata di indignazione e dibattito, entra ora nella fase legale, con la difesa che punta a ridefinire la natura dell’aggressione e a tutelare la privacy e la dignità della propria assistita.

© Riproduzione riservata

