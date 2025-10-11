Proseguono i lavori di rifacimento di piazza Cavour a Scoglitti

Scoglitti(Vittoria), 11 ottobre 2025 – L’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, ha effettuato un sopralluogo presso il cantiere di piazza Cavour a Scoglitti, per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione urbana che stanno interessando uno dei luoghi simbolo della frazione marinara. “I lavori procedono secondo il cronoprogramma stabilito e abbiamo già portato a termine un passaggio strategico: l’intera rete dei sottoservizi in via Palermo, cuore pulsante della movida di Scoglitti, è stata completata con successo – dichiara l’assessore Nicastro – Un risultato importante che ci consente ora di concentrare le energie sul rifacimento delle aree antistanti la chiesa e su via Plebiscito, dove le attività di cantiere sono già pienamente operative. Il nostro obiettivo è restituire alla comunità spazi rinnovati, più sicuri, accessibili e decorosi, in linea con le esigenze di residenti, operatori economici e visitatori”.

L’assessore sottolinea come l’intervento sia reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 1.250.000 euro, ottenuto tramite uno specifico emendamento all’Assemblea regionale siciliana: “Un ringraziamento particolare va al deputato regionale Nello Dipasquale, che si è speso concretamente per il nostro territorio, consentendo di intercettare risorse fondamentali per questo progetto. Senza il suo impegno e la sua sensibilità verso le istanze di Scoglitti e Vittoria, oggi non potremmo vedere realizzati questi interventi tanto attesi”.

Nicastro ribadisce inoltre la volontà dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Francesco Aiello, di continuare a vigilare con costanza e attenzione sull’andamento dei lavori: “Siamo presenti quotidianamente sui cantieri, in uno spirito di collaborazione e ascolto nei confronti dei cittadini e degli operatori. Non ci accontentiamo dei risultati raggiunti, ma siamo determinati a proseguire nella ricerca di nuovi finanziamenti per completare la riqualificazione di altre aree strategiche di Scoglitti e Vittoria. Ogni euro investito in opere pubbliche rappresenta un seme piantato per il futuro della nostra comunità”.

Un sentito ringraziamento viene rivolto dall’assessore Nicastro anche agli uffici tecnici comunali per la competenza e la dedizione dimostrate nella gestione delle procedure amministrative e nella supervisione del cantiere. “Desidero esprimere la mia gratitudine all’assessore Salvatore Avola, ai funzionari, ai tecnici e a tutto il personale coinvolto che, con professionalità e spirito di servizio, stanno contribuendo al successo di questa operazione. È grazie al lavoro di squadra se possiamo portare avanti iniziative di così grande impatto per la vivibilità e la valorizzazione del nostro territorio”.

“Il nostro impegno – conclude Nicastro – è quello di non abbassare mai la guardia, di ascoltare le esigenze dei cittadini e di proseguire, tutti insieme, sulla strada della crescita, della trasparenza e della cura del bene comune. Scoglitti e Vittoria meritano attenzione costante, progettualità e una visione condivisa per il futuro. Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, stanno collaborando per il bene della nostra comunità”.

