Food Mama Fest, il festival itinerante dell’enogastronomia del sud est

Ragusa, 11 Ottobre 2025. È stato presentato ufficialmente presso la sala conferenze del Libero Consorzio Comunale di Ragusa il “Food Mama Fest”, il nuovo festival itinerante dedicato all’enogastronomia della Sicilia sud-orientale. L’iniziativa, nata da un’intuizione di Simona Celi e fortemente sostenuta dall’Onorevole Ignazio Abbate in collaborazione con il Libero Consorzio e la CNA provinciale, punta a celebrare e promuovere le eccellenze del territorio ibleo.

Il concept del festival è tanto suggestivo quanto identitario: la cucina delle mamme siciliane viene reinterpretata e sublimata da famosi chef, con cene e degustazioni che si svolgeranno in scenari mozzafiato, tra palazzi storici e luoghi sacri della provincia.

“Sono questi gli ingredienti principali del Food Mama Fest che garantiscono il successo di questa prima edizione,” ha dichiarato l’Onorevole Ignazio Abbate, Presidente della I Commissione all’Assemblea Regionale Siciliana. Egli ha ringraziato Simona Celi per la “splendida intuizione” e ha sottolineato l’importanza della collaborazione istituzionale con la presidente del Libero Consorzio, Schembari, e la CNA provinciale, che “ha subito capito l’importanza della manifestazione.”

Il festival non sarà solo un evento di degustazione, ma una vera e propria piattaforma di collaborazione tra aziende, produttori e buyers, volta a promuovere attivamente le eccellenze dell’area iblea nel panorama nazionale e internazionale.

Il lancio del “Food Mama Fest” acquisisce un significato ancora maggiore, dato che si svolge proprio nell’anno in cui la Sicilia è stata nominata Capitale Europea dell’Enogastronomia.

L’evento prenderà il via il 18 ottobre e si articolerà in sei fine settimana consecutivi, trasformando i Comuni della provincia di Ragusa in teatri del gusto. Ogni serata avrà un tema diverso e toccherà una città differente: Comiso, Chiaramonte Gulfi, Scicli, Ispica, Vittoria e Modica.

Il “Food Mama Fest” si preannuncia quindi come un appuntamento imperdibile per valorizzare il patrimonio culinario e la bellezza storica del sud-est della Sicilia.

