Ragusa | Sport

Basket. Virtus Ragusa, test coi fiocchi: a Catanzaro contro la prima della classe

L'Academy ha vinto due volte su due e condivide la vetta del girone con Brindisi e Matera
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 11 ottobre 2025 – Dopo il successo casalingo contro l’Adria Bari, la SuperConveniente Virtus Ragusa di basket torna in campo per la terza giornata del campionato di Serie B Interregionale (Conference Sud – Girone F). Domenica alle ore 18 i ragazzi di coach Di Gregorio saranno di scena al PalaGiovino per affrontare l’Academy Catanzaro.

La formazione calabrese ha iniziato il torneo con due vittorie consecutive e guida la classifica del girone insieme a Dinamo Brindisi e Virtus Matera. All’esordio ha superato Milazzo e, nell’ultima uscita, ha espugnato Corato per 74-85 grazie a una grande prova corale, con 26 punti di Tyrtyshnyk e una prestazione convincente di Riccardo Bartolozzi, autore di 20 punti e 5 rimbalzi. Da segnalare anche l’impatto del montenegrino Zdravko Okiljevic, ala forte di 201 cm, che viaggia a 13,5 punti di media dopo due giornate.

Accanto ai confermati Giglio, Basile, Dozic e Fomba, Catanzaro può contare su innesti di esperienza come Procopio, Battaglia e Tomic, oltre al talento dell’ex Viola Tyrtyshnyk. Negli ultimi incroci con la Virtus, nella stagione 2023-24 (era la regular season della Serie B Interregionale), il nazionale ucraino ha messo a segno 36 punti nella gara d’andata al PalaPadua (vinta 105-98 da Ragusa) e 27 nel ritorno (dove la Virtus si impose per 72-75). Catanzaro è una squadra che, nelle intenzioni di coach Domenico Sant’Ambrogio, punta a costruire un mix di intensità, solidità difensiva e capacità di esaltare i singoli all’interno di un collettivo compatto.

Per la Virtus sarà dunque un test impegnativo in trasferta, contro una delle formazioni più in forma del girone e desiderosa di confermare il proprio ruolo da protagonista in questo avvio di stagione. Il match sarà diretto dai signori Barbagallo di Acireale e Catania di Barcellona Pozzo di Gotto. Palla a due alle 18.

